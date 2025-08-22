Chivas tiene bravía reacción ante Xolos tras ir 3-0 abajo y rescata un valioso empate en Tijuana

Lo que parecía una noche de pesadilla para Chivas terminó con un buen sabor de boca, pues rescató un valioso empate 3-3 en su visita a Tijuana tras ir perdiendo 3-0 ante Xolos hasta el minuto 74.

El partido celebrado en el Estadio Caliente pintaba como otra noche amarga para el Guadalajara desde muy temprano, pues el juvenil Gilberto Mora puso en ventaja a los fronterizos desde el minuto 5.

¡Estás loco, Efra, qué misil tienes en la pierna! 🫨🚀



Chivahermanos, vuelvan a ver este GOLAZO de tiro libre para enmarcar. 🔴⚪#LaLigaDeLaAfición✨ | #J6 | #AP25 pic.twitter.com/hPbd0FxuAs — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 23, 2025

Frank Thierry Boya aumentó la diferencia a favor de Xolos en los albores del segundo tiempo, al minuto 51, en una acción que fue revisada por el VAR por posible fuera de juego del camerunés, misma que no existió.

TE RECOMENDAMOS: Mexicanos por el mundo Santiago Giménez lanza confuso mensaje en medio de rumores de su salida del Milan

Gilberto Mora marcó su segundo gol de la noche al minuto 64 y todo parecía indicar que el Rebaño sufriría una goleada de escándalo.

Pero Armando González le devolvió las esperanzas al Guadalajara con su tanto tras un remate de zurda al minuto 74.

Efraín Álvarez anotó un magistral gol de tiro libre al 84′, mismo que decidió no celebrar por respeto a sus excompañeros.

Después llegó otra majestuosa anotación de Roberto Alvarado, quien apareció en la compensación, al minuto 96, con un colocado disparo de zurda.

EVG