Doblete de Kylian Mbappé da triunfo al Real Madrid sobre el Real Oviedo en LaLiga; resumen del partido y goles del francés

La última vez que el Real Oviedo jugó un partido de Primera División en su casa fue en 2001, el rival era el Real Madrid, club al que se enfrentó este domingo como parte de la Jornada 2 de la Temporada 2025-2025 de LaLiga, en donde los merengues salieron victoriosos 3-0.

El Estadio Carlos Tartiere volvió a tener un partido de Primera 24 años después y lo hizo de nuevo frente al Madrid, que con doblete del delantero francés Kylian Mbappé y un tanto de Vini Jr. se llevó los tres puntos para mantenerse con paso perfecto en el arranque del torneo español.

Luego de más de dos décadas de ausencia en el máximo circuito del futbol español, el Real Oviedo está jugando la temporada del regreso, aunque no empezó de la manera esperada, pues en su debut en LaLiga cayeron de visita 2-0 ante el Villarreal y ahora por goleada ante los merengues.

VINICIUS JR TO KYLIAN MBAPPÉ!



WHAT A GOAL!

pic.twitter.com/GdKrUwzai8 — TC (@totalcristiano) August 24, 2025

Mbappé comanda goleada del Madrid

El Oviedo es un equipo español con sabor a México, pues son propiedad de Grupo Pachuca (dueños de Pachuca y León en la Liga MX), además que son dirigidos por el serbio Veljko Paunović, quien en el futbol mexicano estuvo al mando de las Chivas y de los Tigres.

Además, en su plantilla cuentan con el ariete venezolano Salomón Rondón, quien tras un paso goleador por los Tuzos pasó a Los Azules. El Rey Salomón salió de cambio ante el Real Madrid al 71’ su lugar lo tomó el uruguayo Federico Viñas, otro exLiga MX.

A diferencia de Rondón, a Viñas no le fue tan bien en el balompié azteca, pues tenía grandes expectativas en el América, las cuales nunca cumplió y su baja cuota anotadora terminó por propiciar su salida del club. Luego de las Águilas, el ariete uruguayo se fue al León y posteriormente se dio su fichaje por el Oviedo.

What a turn and finish. Mbappe looks so much sharper this season. pic.twitter.com/dSe6cE7PqT — WolfRMFC (@WolfRMFC) August 24, 2025

El regreso a LaLiga ha sido complicado para Los Carbayones. No suman puntos de los 6 posibles y tienen una diferencia de goles negativa de cinco, tan solo el Girona es peor con siete tantos en contra. Oviedo es el penúltimo de la general.

Al 88′ el Oviedo tuvo dos acciones de peligro en una sola jugada. Primero un disparo de Haissem Hassan que atajó abajo de gran manera Thibaut Courtois, el rechacé quedó en el área y Federico Viñas remató de chilena, pero el esférico se fue por un lado de la portería.

Uno de los momentos más especiales del partido se dio al 90’, cuando entró la leyenda Santi Cazorla, quien fue clave para que el Real Oviedo regresara a LaLiga. El mediocampista ingresó al campo en medio de una lluvia de aplausos y ovaciones.

Vinicius Jr they can never make me hate you 😭🤍pic.twitter.com/IaRzoRbE82 — Mikael (@MikaelMadridsta) August 24, 2025

Real Madrid invicto en LaLiga

Con este resultado el Real Madrid es tercero de la temporada al momento con seis unidades, pero el Villarreal y el Barcelona están por arriba de los merengues.

El francés Kilyan Mbappé llegó a tres goles en los primeros dos juegos de la campaña y es el líder anotador de España. El primer tanto del galo ante el Oviedo llegó luego de una polémica acción en donde su compatriota Aurélien Tchouaméni se barrió en medio campo y recuperó el esférico.

Tchouaméni dio un pase filtrado a Mbappé, quien controló en el área, dio media vuelta y definió ante la salida del portero. El segundo tanto de Donatello llegó con otra recuperación, ahora de Vinicius Junior, quien dejó mano a mano su compañero para el 2-0 parcial.

Cuando el juego agonizaba el extremo brasileño puso cifras definitivas para la segunda victoria de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid, que poco a poco muestra su poderío con su plantilla, pues también se vio en el campo al mediocampista argentino Franco Mastantuono.

