Pato, primer mexicano subcampeón en 25 años

En una temporada complicada, el piloto mexicano Pato O’Ward se convirtió en subcampeón de IndyCar Series 2025, igualando el mejor resultado de un volante azteca en esta categoría el deporte motor, pues Adrián Fernández lo logró hace 25 años, con su segundo lugar en CART 2000.

Pese a que muchas veces su escudería no estuvo a la misma altura, Pato O’Ward tuvo una gran campaña y por primera vez en su carrera pasó los 500 puntos (505 y pueden ser más). El nacido en Monterrey ya no puede ser alcanzado cuando resta una fecha por Scott Dixon, quien es su más cercano perseguidor.

El Dato: Pato O’Ward es piloto de Arrow McLaren en la IndyCar desde 2020, siendo una de las caras más conocidas de la competencia, además de participaciones en F1.

La mejor temporada para el volante de 26 años había sido 2021, cuando sumó 487 unidades y terminó tercero. Su progresión lo ha puesto desde hace años como una de las cartas fuertes de la IndyCar y lo que sigue para el azteca es por fin capturar el título, así como ganar la codiciada Indy 500.

No fue la mejor de las campañas para el equipo Arrow McLaren, pero el mexicano logró manejar bien la presión y con su quinto lugar en el Milwaukee Mile amarró la segunda plaza en el campeonato de IndyCar Series.

Como ha pasado con McLaren durante toda la temporada en IndyCar, los errores se presentaron cuando todo parecía estar bajo control. En la vuelta 77 mala toma de decisiones en las paradas en pits provocaron que Pato se fuera hasta la séptima posición.

El regiomontano había salido en la tercera posición, algo favorable y que hacía pensar que podría estar peleando en la zona alta por el podio, ya sea con su lugar o mejorando lo hecho en la clasificación.

Se presentó una bandera amarilla en Wisconsin por un choque. Este percance le dio ligera ventaja a Álex Palou, quien estaba entrando a pits cuando se puso la advertencia. Sin embargo, el español y su equipo fallaron en boxes, algo que fue clave para el resto de la competencia.

Al final, la lluvia también fue condicionante para la carrera y Pato O’Ward terminó en quinto lugar de la carrera en Milwaukee Mile, que le asegura el subcampeonato de la IndyCar Series, el cual se puede revalidar el siguiente din de semana en el Grand Prix de Nashville, el 31 de agosto.

El ganador en el óvalo de Milwaukee fue el piloto danés Christian Rasmussen, quien por primera vez conquistó una cita en IndyCar. El podio lo completó Scott McLaughlin, seguido por Alexander Rossi.

El título del serial ya estaba definido. El piloto español Álex Palou ganó por tercer año consecutivo el campeonato de IndyCar Series, siendo su cuarto título general (2021, 2023, 2024 y 2025) de la categoría. El nacido en Barcelona se coronó con carreras por disputar. Palou se convirtió en el cuarto hombre en la historia en ganar tres títulos consecutivos de IndyCar, igualando lo que alguna vez hicieron Ted Horn, Sebastien Bourdais y Dario Franchitti.





