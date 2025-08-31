Maratón CDMX 2025: Tadu Abate Deme y Bekelech Gudeta Borecha son los ganadores de la competencia

Tadu Abate Deme, originario de Etiopía, fue el ganador del Maratón de la Ciudad de México 2025

Este domingo 31 de agosto se celebró el Maratón de la Ciudad de México 2025, en donde el ganador fue el corredor Tadu Abate Deme, originario de Etiopía, quien cruzó la línea de meta en el Zócalo, con tiempo de 02:11:17.640.

El podio de la categoría elite varonil lo completaron Benard Kipkorir y Edwin Kiprop Kiptoo, ambos de Kenia, quienes frenaron el reloj en 02:11:28.863 y 02:13:07.998, de manera respectiva.

El primero de todos los participantes en cruzar la meta fue José Alan Frías, en la categoría silla de ruedas. El podio fue completamente mexicano y lo completaron Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos Gonza, segundo y tercero, respectivamente.

▶ #Vídeo | ¡EL GANADOR DEL MARATÓN DE LA CDMX! 🏃‍

Tadu Abate Deme, corredor de Etiopía, se corona ganador de la cuadragésima segunda edición del Maratón de la Ciudad de México.

El segundo y tercer lugar fueron para Benard Kipkorir y Edwin Kiprop Kiptoo, ambos de Kenia

📹:… pic.twitter.com/jTtXX7VRru — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2025

En la categoría élite femenil la corredora más veloz fue Bekelech Gudeta Borecha, quien cruzó la meta frente a Palacio Nacional con un tiempo de 02:28:36.906, el segundo lugar fue para una atleta latinoamericana, Thalia Lizaida Magariño Valdivia. La peruana arribó al centro de la Ciudad de México en 02:32:28.994 y el tercer escalón del podio fue para Ruth Danies Albert Jebet parando el cronómetro en 02:32:47.964.

Como es tradición año con año, el Maratón CDMX junta a miles de personas, para una de las competencias más duras a las que se puede enfrentar un corredor. Este año la ruta tuvo una extensión de 42 mil 195 metros.

La línea de salida fue en Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario y la Biblioteca Central, ubicando la meta en el Zócalo de la Ciudad de México, pasando por algunos de los sitios más emblemáticos de la gran urbe capitalina, además teniendo a miles de mexicanos en las calles echando porras para los participantes.

Después de la categoría élite tanto varonil como femenil, miles de corredores comenzaron a llegar a la meta dejando imágenes hermosas para el deporte, algunos cruzando con sus hijos y otros gritando de la emoción por concluir el Maratón de la CDMX.

▶ #Vídeo | ¡LLEGA EL PRIMER CORREDOR A LA META! 🤩

José Alan Frías, representando a Puebla, se corona ganador del Maratón de la Ciudad de México en la categoría sobre silla de ruedas. Marco Antonio Caballero y Gonzalo Valdovinos obtuvieron el segundo y tercer lugar,… pic.twitter.com/J4hh6hyQnz — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2025

Maratón CDMX, una fiesta deportiva

El Maratón de la CDMX junta a miles de competidores, que se dividen en seis bloques, dependiendo de sus capacidades. El primer pelotón en salir fue el de silla de ruedas y débiles visuales, que en punto de las 05:45 horas empezó con el recorrido.

Después fue el turno del bloque Élite Femenil (05:50 horas) y del bloque Élite Varonil (06:00 horas). En estos grupos se encuentran los competidores con los mejores tiempos, muchos de ellos con marcas mundiales en su haber y con participación en otras grandes citas mundiales.

Los últimos tres grupos salen en intervalos de 15 minutos; el bloque A empieza a correr a las 06:00 horas, el bloque B a las 06:15 y el bloque C, el último, a las 06:30 horas, siendo de los que cruzarán la meta en el cierre de la edición.

▶ #Vídeo | ¡EL SEGUNDO LUGAR FUE PARA UNA LATINA! 🇵🇪

Thalia Lizaida Magariño Valdivia cruzó la meta en segundo lugar y, al llegar, se abrazó con su compatriota Frank Yober Lujan Sanchez.#MaratonCDMX2025

📹 @Diegocod23 / @LaRazon_mx pic.twitter.com/pnxLcUZtCC — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 31, 2025

Premios económicos para ganadores del Medio Maratón

Como ya es costumbre, los ocho primeros lugares del Maratón de la CDMX se llevan un premio económico por su tremendo esfuerzo en las calles de la capital del país.

Tadu Abate Deme y Bekelech Gudeta Borecha recibirán 50,000 dólares luego de haber conquistado el sitio de honor en la categoría varonil y femenil, respectivamente, y un reloj de la marca Garmin.

Benard Kipkorir y Thalia Lizaida Magariño Valdivia se llevaran 20 mil dólares por llegar en el segundo lugar del Maratón cada quien en su respectiva categoría.

Por su parte, Edwin Kiprop Kiptoo y Ruth Danies Albert Jebet que se quedaron con el tercer puesto después de recorrer los 42 kilómetros en la Ciudad de México recibirán 10 mil dólares.

Por último, la cuarta posición y quinta posición del Maratón de la CDMX recibirán 6,562 y 4,949 dólares , de manera respectiva.

Para el sexto, séptimo y octavo puesto los premios económicos fueron de 3,281, 2,000 y 1,344 dólares, respectivamente.

