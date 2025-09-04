Rival de Sinner regresa a semis de EU tras 4 años

La final del US Open cada vez está más cerca y ayer se definieron a las y los ocho tenistas que disputarán las semifinales del último Grand Slam del año en cada categoría. El primero en salir a escena fue Félix Auger-Aliassime, quien dejó en el camino por el título a Álex de Miñaur por parciales de 4-6, 7-6(7), 7-5 y 7-6(4) y, después de cuatro años, vuelve a la antesala de la gran final, pero su rival es el favorito y líder de la ATP, Jannik Sinner.

El último encuentro del día en el Arthur Ashe Stadium fue entre los italianos Jannik Sinner y Lorenzo Musetti, partido en el que no existieron sorpresas para El Zorro y número uno del mundo derrotó a su compatriota en tres sets corridos para avanzar a las semifinales del US Open, donde estará en busca de su cuarta final de Grand Slam este año.

El Tip: Las otras dos semifinales serán entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, mientras que en la categoría femenil Aryna Sabalenka se verá las caras con Jessica Pegula.

Al final del encuentro Sinner dejó en claro que “todos los que han llegado a semis del Grand Slam están jugando un tenis impresionante, entonces es un torneo muy especial ya que es el último Grand Slam del año, es el último gran torneo que tenemos”.

TE RECOMENDAMOS: Enfrentan a Venezuela Leo Messi dice adiós a su casa con Argentina en eliminatorias

Además, sobre su compatriota comentó que se conocen “muy bien, somos del mismo país, tenemos muchos jugadores italianos en el cuadro, hemos jugado Copa Davis juntos, tenemos que dejar la amistad de un lado”.

Más temprano en el día se enfrentaron en la cancha principal Amanda Anisimova e Iga Swiatek. La estadounidense tomó revancha sobre la número dos del mundo por la final perdida en la cancha central de Wimbledon hace poco menos de dos meses y venció a la suiza por parciales de 6-4 y 6-3 para ser otra invitada a las semifinales del torneo.

4 títulos de Grand Slam tiene el italiano Jannik Sinner

El siguiente encuentro fue entre Naomi Osaka, la sensación del certamen, y Karolína Muchová. Al final, la japonesa logró derrotar en sets al hilo a la raqueta checa por parciales de 4-6 y (3)6-7 para pelear por un boleto de la final. En la antesala del partido por el trofeo, se verá las caras con Amanda Anisimova para definir a una de las dos finalistas del GS.