F1: Max Verstappen gana la pole position para el Gran Premio de Italia

Después de tres rondas de clasificación, Max Verstappen fue el piloto con el mejor tiempo de la parrilla para llevarse la pole position para el Gran Premio de Italia, el que se correrá este domingo 7 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza.

El piloto neerlandés marcó un tiempo de 1:18.792 para poder largar de la primera posición mañana y romper el récord de la pista, el segundo puesto fue para Lando Norris y en tercer lugar terminó Óscar Piastri.

Los primeros eliminados de la prueba fueron Isack Hadjar, Lance Stroll, Franco Colapinto, Pierre Gasly y Liam Lawson, mientras que en la segunda ronda de clasificación quedaron fuera Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Carlos Sainz, Alex Albon y Esteban Ocon.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE FOR THE ITALIAN GRAND PRIX 🇮🇹👊#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/GHmXXI3f5m — Formula 1 (@F1) September 6, 2025

Lo sorprendente de la clasificación de este sábado fue el rendimiento de los dos volantes de Ferrari, que realizaron un gran trabajo en la casa del “Cavallino Rampante”, pues Charles Leclerc consiguió la cuarta posición y Lewis Hamilton largará desde el quinto puesto de la parrilla de salida.

El GP de Italia marca la ronda 16 del calendario en la categoría reina del automovilismo, así que en este punto ya se va definiendo poco a poco quién podría ser el nuevo rey en el Campeonato de Pilotos y la escudería ganadora del Campeonato de Constructores, aunque ahí McLaren es amo y señor desde que inició la campaña.

Por primera vez en la campaña, Isack Hadjar, el joven piloto de la escudería Racing Bulls, quedó fuera en el primer episodio de la clasificación. El volante de 20 años consiguió pasar con éxito la Q1 de esta prueba en las 15 carreras que van de la temporada.

¿Quién consiguió la pole position del Gran Premio de Italia el año pasado?

Hace un año los dos pilotos de McLaren comenzaron a mostrar de lo que estaban hechos para el 2025 y en el Gran Premio de Italia de 2024, la escudería británica se llevó el 1-2 en la clasificación.

El primer lugar fue para Lando Norris, quien en la última ronda marcó un tiempo de 1:19.327 para llevarse la pole position de la carrera; por su parte, Óscar Piastri detuvo el cronómetro en 1:19.436 para salir en segundo puesto en el GP de Italia.

En ese momento, Sergio Pérez se encontraba en la parrilla de la Fórmula 1 y el mexicano terminó la clasificación en el octavo puesto con un tiempo de 1:20.062; arriba de él culminó Max Verstappen marcando 1:20.022.

