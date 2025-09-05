¿A qué hora y cómo ver EN VIVO y GRATIS desde México el Gran Premio de Italia de F1?

Una acción de las prácticas libres del Gran Premio de Italia de F1

La acción de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 sigue con el Gran Premio de Italia, en donde se pueden empezar a definir los caminos en el campeonato de pilotos, que al momento domina el australiano Oscar Piastri.

Piastri se llevó la victoria en la carrera anterior, el Gran Premio de Países Bajos, en donde puso de por medio 34 puntos entre él y su más cercano perseguidor, el británico Lando Norris, quien es su compañero en McLaren.

Oscar Piastri tiene 309 puntos, por los 275 puntos. Esto no quiere decir que el campeonato de pilotos esté por completo definido, ya que restan, contando la cita en Italia, nueve carreras en el calendario, es decir, 225 puntos (recordando que el ganador suma 25 puntos).

TE RECOMENDAMOS: Automovilismo Miguel Granados busca el Campeonato del Mundo en la WRC2 Masters Cup

¿Dónde ver el Gran Premio de Italia de F1?

El Gran Premio de Italia de F1 se corre este domingo 7 de septiembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports, Fox Sports Premium y por F1TV.

Viernes 5-Libres 1: 05:30 horas

Viernes 5-Libres 2: 09:00 horas

Sábado 6-Libes 3: 04:30 horas

Sábado 6-Clasificación: 08:00 horas

Domingo 7-Carrera: 07:00 horas

¿Qué necesita Oscar Piastri para ser campeón de la F1?

Con nueve Grandes Premios por correrse, además de dos Sprints (Austin y Sao Paulo), la puerta sigue abierta para los dos pilotos para que sean campeones, pues Oscar Piastri no puede cantar victoria.

A left front lock-up for Charles and he has to bail into the gravel at the Ascari chicane 🎥#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/E57ZfRSOvJ — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

En la F1 siempre hay imponderables, como desperfectos en el carro, choques, abandonos, que pueden terminar por perjudicar a los pilotos, como le pasó a Lando Norris, quien no terminó el Gran Premio de Países Bajos por un problema en su monoplaza.

Si Piastri puede mantener el nivel, y suponiendo que Norris le siga el paso como ha sido durante toda la campaña, el australiano necesita sumar victorias al hilo en Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil, además de los sprints de Austin y Sao Paulo.

Con este escenario, un sexto lugar en Las Vegas le bastaría para ser campeón de la F1, sin embargo, hay muchas carreras en juego y el camino es largo para que Piastri pueda pensar en ser campeón.

aar