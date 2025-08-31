F1: Así va el campeonato de pilotos 2025 tras el Gran Premio de Países Bajos y la victoria de Oscar Piastri

Se realizó la carrera 15 de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, el Gran Premio de Países Bajos, en donde el ganador fue el piloto de McLaren, el australiano Oscar Piastri, quien sumó 25 puntos más a su cuenta personal y se confirma como el líder del campeonato.

Tras quedarse con el primer lugar en el Circuito de Zandvoort, Piastri llegó a 309 puntos, con una diferencia de 34 unidades, dejando a Lando Norris en segundo lugar con 275 puntos.

Esta brecha entre ambos pilotos se debe a que Norris no pudo terminar la carrera en Países Bajos, ya que tuvo problemas con su carro. Esto permitió que en segundo lugar apareciera Max Verstappen, quien es tercer lugar del campeonato con 205 puntos.

Top 10 del Campeonato de Pilotos de F1

1 Oscar Piastri-309

2 Lando Norris- 275

3 Max Verstappen-205

4 George Russell-184

5 Charles Leclerc-151

6 Lewis Hamilton-109

7 Kimi Antonelli -64

8 Alexander Albon-64

9 Nico Hulkenberg-37

10 Isack Hadjar-37

Así marcha el Campeonato de Constructores

En el campeonato de constructores la cosa no cambia, pues McLaren es el rey con 584 puntos, una ventaja de 324 unidades con respecto a su más cercano perseguidor, que es Ferrari, que a pesar que sus dos pilotos no pudieron terminar el GP de Países Bajos tienen 260 puntos.

En tercer lugar se encuentra Mercedes, que gracias a George Russell tienen 248 unidades. La cuarta plaza es para Red Bull Racing, que suma 214 puntos, pero lejos está de poder dar la sorpresa y reclamar el campeonato que alguna vez dominó.

Fallo de Norris da cómoda ventaja a Piastri

Las posibilidades de Lando Norris de conseguir el título de la F1 están en riesgo luego de no ganarle a Oscar Piastri en el Gran Premio de Países Bajos. Piastri ganó la carrera después de que el McLaren de su compañero Norris se averiara, lo que podría ser un punto de inflexión en la carrera por el título.

Norris estaba persiguiendo a Piastri al final de la carrera cuando el piloto británico informó de un olor “extraño” en su cabina. “No sé si estoy en llamas o no”, dijo Norris. Humo comenzó a salir de la parte trasera del coche y tuvo que detenerse.

Norris terminó la carrera de pie detrás de una barrera al lado de la pista con los comisarios de carrera y su coche averiado. El ingeniero de carrera de Norris intentó consolarlo diciéndole lo bueno que había sido su ritmo.

aar