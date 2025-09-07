Isaac del Toro triunfa en el Gran Premio Industria & Artigianato en Italia y sigue haciendo historia

El ciclista mexicano Isaac del Toro sigue haciendo historia con sus actuaciones, pues se llevó el triunfo este domingo 7 de septiembre en el prestigioso Gran Premio Industria & Artigianato en Italia, en donde ningún latinoamericano había triunfado antes.
En una de las citas clásicas dentro del calendario de ciclismo italiano, el nacido en Ensenada, Baja California, terminó por imponerse con un sprint final lleno de emoción. El mexicano superó a los italianos Christian Scaroni y Davide Piganzoli, siendo así el primer latino en ganar la carrera que data desde 1967.
La cita en la Toscana recorrió 196 kilómetros y Del Toro cruzó la meta como líder con tiempo de 4 horas, 32 minutos y 47 segundos, logrando así décima victoria de la temporada 2025 y la 13 de su trayectoria profesional.
