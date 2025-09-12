México vuelve a Torreón después de 13 años

Como parte de su preparación para el Mundial 2026 que se celebrará en Norteamérica, la Selección Mexicana de Futbol enfrentará a su similar de Uruguay en la próxima Fecha FIFA de noviembre, informaron los dirigentes del futbol local y los organizadores del evento.

“¡Partido ante rival mundialista! Volvemos a Torreón para continuar nuestra preparación rumbo al Mundial 2026 y lo haremos ante una Selección de gran exigencia”, publicó en X el Tricolor.

El Dato: La actividad para la Selección Nacional de México Sub20 inicia el 28 de septiembre y su primer partido será ante Brasil. Posteriormente enfrenta a España y Marruecos.

El encuentro se realizará el 15 de noviembre en el estadio Corona, de Torreón, en el estado de Coahuila, al norte del país y será el primer encuentro del Tricolor en esa ciudad desde el 11 de agosto de 2012, cuando enfrentó a Brasil y perdió en un amistoso.

TE RECOMENDAMOS: Mañana es el clásico nacional América busca su triunfo 100 en duelos oficiales ante Chivas

“En este camino de preparación Javier Aguirre nos ha pedido enfrentar a equipos de nivel y Uruguay lo es. Va a ser muy importante como preparación y para que Javier siga encontrando los integrantes de la lista final”, dijo Duilio Davino, director de selecciones nacionales.

México, que viene de empatar dos encuentros de preparación ante Japón y Corea del Sur, tiene programado en octubre medirse ante Colombia, en Arlington, Texas, y a Ecuador, en Guadalajara, en el occidente del país.

Además de Uruguay, los dirigentes tienen firmado un acuerdo para enfrentar a Paraguay en noviembre, pero la sede no ha sido definida.

El Tricolor será coanfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. La justa veraniega inicia en un poco más de 270 días.

“Uno de los compromisos ha sido tener más juegos en México, de cara la Copa del Mundo en la que seremos anfitriones, por eso es muy importante jugar en Torreón”, señaló el directivo en una conferencia de prensa.

Javier Aguirre, director técnico de México, contará con una oportunidad importante para seguir consolidando la base y estructura del plantel. Enfrentar a Uruguay, una selección de gran prestigio y ya clasificada al Mundial, será un examen exigente y de gran valor competitivo como el que tuvieron en septiembre ante los equipos asiáticos.

La venta de boletos comenzará del 26 al 30 de septiembre con la preventa, el 1 y 2 de octubre será la venta para abonados del Club Santos Laguna y el 3 del mismo mes comenzará la venta general.

Con este encuentro, la Selección Nacional de México continúa su ruta de preparación, enfrentando a rivales de jerarquía internacional para llegar en óptimas condiciones a la justa mundialista. Se espera que en las próximas horas también se confirme el duelo ante Portugal. Este encuentro sería el duelo para reinaugurar el Estadio Azteca.

Hasta el momento no se ha confirmado la fecha, pero todo apunta a que los aficionados al futbol vean a Cristiano Ronaldo y Portugal el 28 de marzo.

“Estamos donde empezamos en esta Fecha FIFA, nos regresamos al sitio donde estábamos antes. No pudimos ganar, algo hiciste mal porque no fuiste superior al rival”, comentó Javier Aguirre al término del encuentro ante Corea.