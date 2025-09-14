Irina Khromacheva y Nicole Melichar son las nuevas campeonas del GDL Open AKRON; Olmos deja ir otra final

El Guadalajara Open AKRON coronó a las nuevas campeonas del torneo de dobles. Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martínez lograron vencer en dos sets a la dupla conformada por la mexicana Giuliana Olmos y Aldila Sutjiadi por parciales de 6-3 y 6-4, para llevarse el título en esta modalidad.

El encuentro inició inclinado para el dúo de la estadounidense y la rusa, pues quebraron el saque de sus rivales y mantuvieron el suyo en el segundo juego. Las campeonas no desaprovecharon esa ventaja y en el último game volvieron a conseguir un break para adjudicar el primer episodio.

El segundo set fue más parejo entre las dos parejas; Olmos y Sutjiadi comenzaron a mostrar un mejor nivel ante Khromacheva y Melichar-Martínez, atacaban la red juntas para sacar los puntos y consiguieron ponerse 3-1 con un break incluido.

La dupla ganadora consiguió tres aces, 79 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y lograron salvar uno de dos puntos de break en el compromiso sobre los cinco de nueve de sus rivales.

El segundo set parecía cantado para la mexicana e indonesia, pues iniciaron rompiendo el servicio de sus rivales y manteniendo el suyo durante cuatro games, pero la fuerza de sus rivales generó un break en el octavo juego y en el siguiente se pusieron 5-4 en la pizarra, para volver a romper el saque de Olmos y Sutjiadi en el siguiente juego y ser las campeonas del certamen.

La tenista mexicana suma su segunda final perdida en el Guadalajara Open AKRON; la primera fue en 2021 cuando hizo pareja con Desirae Krawczyk y cayeron vencidas a manos de la dupla australiana Ellen Pérez y Astra Sharma, quienes dejaron parciales de 6-4 y 6-4.

La tenista rusa Irina Khromacheva consiguió revalidar su título, pero con otra pareja; el año pasado logró llevarse el trofeo junto a Anna Danilina al vencer a la dupla conformada por Oksana Kalashnikova y Kamilla Rakhimova, dejando parciales de 2-6, 7-5 y 10-7.

Después de recibir su trofeo de segundo lugar, Giuliana Olmos comentó que “gracias a todos los que vinieron a vernos jugar hoy, para mí siempre es bonito jugar aquí en Guadalajara y delante de tanta gente, es muy especial para mí, entonces muchas gracias”.

Con su victoria en la gran final, las nuevas campeonas Irina Khromacheva y Nicole Melichar-Martínez se llevaron un cheque por 54,300 dólares y 500 puntos para el ranking WTA, mientras que las finalistas se repartirán 33,000 dólares y 325 unidades en la clasificación por parejas.

DCO