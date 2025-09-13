Nikola Bartunkova sorprende a la afición del Guadalajara Open AKRON al eliminar a la actual campeona

Nikola Bartunkova dio la última sorpresa del torneo al eliminar a la actual campeona del certamen en los cuartos de final de la competencia; la tenista checa dejó parciales de 7-5 y 6-4 sobre Magdalena Frech para ser la última invitada a las semifinales del Guadalajara Open AKRON.

La número 228 del ranking WTA, que fue finalista del Wimbledon Junior en 2023, necesitó 1 hora y 38 minutos para conseguir su boleto a la siguiente fase, en la mejor semana de su corta carrera, con el asombro generalizado del público por el logro conseguido esta noche.

El primer set inició con un intercambio de breaks y en el sexto juego, la polaca tomó la ventaja de dos juegos y todo parecía que conseguiría el capítulo inicial; sin embargo, poco duró el gusto de la actual mandamás del torneo y la nacida en Praga, con dos quiebres de servicio, le dio la vuelta al marcador para llevarse el parcial con casi una hora de tenis en el Grandstand.

La número 30 del mundo salió con ganas de llevarse el segundo set y mandar el compromiso a un tercer episodio; con un quiebre tomó la delantera 2-0, pero Bartunkova no se quedó atrás y regresó los breaks conseguidos por la polaca.

El panorama del partido se comenzó a ver en el séptimo juego, cuando Magdalena Frech perdió su turno al servicio para darle la ventaja a la checa, quien no desaprovechó esa oportunidad y se encaminó a la victoria sin problemas.

Nikola Bartunkova tuvo actividad en el torneo 125 del Abierto de Guadalajara, donde llegó a octavos de final, una semana antes de iniciar su travesía en el certamen de categoría 500, donde ya se encuentra en las semifinales. Con esta gran actuación, la tenista checa asegura estar en el top 200 en la próxima clasificación.

Además de su boleto a las semifinales, Bartunkova acaba de asegurar un premio de 59 mil dólares de la bolsa total del torneo y 195 puntos para el ranking WTA.

“Es increíble, como si estuviera soñando. Me siento muy feliz de estar en semifinales en el 500 WTA, es la primera vez que estoy aquí y es una sensación increíble. Hoy fue una noche muy difícil porque Magdalena es una buena jugadora, sé que es difícil jugar con ella, sé que mi partido podría ser mejor, pero lo importante es que estoy en la semifinal contra Iva Jovic, ha jugado una gran semana y será complicado”, expresó la ganadora tras el último encuentro de cuartos de final.

Magdalena Frech no ha tenido suerte en México este año, pues a inicios de la temporada participó en el Mérida Open, donde no logró pasar de la primera ronda del torneo, y meses más tarde se despide del torneo donde era la actual campeona y tenía seis victorias consecutivas en los cuartos de final.

Nikola Bartunkova tendrá una difícil misión al enfrentarse ante la joven tenista de 17 años Iva Jovic en las semifinales; tendrá que realizar un juego casi perfecto en el Estadio AKRON si quiere llegar a la final.

DCO