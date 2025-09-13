¡OFICIAL! Así se jugará la final de dobles del Guadalajara Open AKRON 2025; una mexicana va por el título

Este sábado se llevó a cabo la última semifinal del torneo de dobles, donde la pareja conformada por Irina Khromacheva y Nicole Melichar venció en tres sets a la dupla de Magali Kempen y Katarzyna Piter para instalarse como las favoritas en la final.
La tenista estadounidense y la raqueta rusa dejaron parciales de 4-6, 7-5 y 10-6, para seguir siendo contendientes al título, pues son la primera pareja sembrada del certamen. La dupla consiguió dos aces, 70 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y 69 unidades en total.
Cabe recalcar que en lo que va del Guadalajara Open AKRON, Khromacheva y Melichar solo han perdido dos sets, en los cuartos de final y en la antesala del partido por el título, mientras que sus rivales en la gran final no han dejado ir una manga.
Para el segundo set, Kempen y Piter siguieron controlando el partido, después de ganar el episodio inicial, y con un quiebre lograron adelantarse hasta el 4-2. Luego tuvieron la gran oportunidad de cerrar el encuentro con el marcador 5-4 a su favor y servicio para partido, pero no lograron concretarlo. La pareja norteamericana tuvo un gran cierre aprovechando el descontrol de sus rivales, para ganar tres games consecutivos y embolsarse la segunda manga.
Melichar, quien fue campeona del Abierto de Monterrey, jugará su cuarta final del año, pues también disputó el partido por el título en Estrasburgo y en los Países Bajos. Por su parte, Khromacheva, de 30 años, estará en su sexta final; se coronó en París y Países Bajos, fue finalista en Guadalajara 125, Rouen y Mérida, y ahora buscará el bicampeonato en el GDL Open Akron.
Así se jugará la final de dobles del Guadalajara Open AKRON
Después de seis días de actividad en el Guadalajara Open AKRON, ya se dieron a conocer a las cuatro tenistas que disputarán la gran final del torneo de dobles.
De un lado estará la mexicana Giuliana Olmos junto a su pareja Aldila Sutjiadi, quienes vencieron en la antesala de la gran final a la pareja estadounidense Quinn Gleason y Jessie Aney, además de que no han perdido un título en lo que va del certamen.
Por su parte, Irina Khromacheva y Nicole Melichar son la primera pareja sembrada del torneo y buscan quitarle la sonrisa a Olmos al querer arruinar la fiesta para ganarle la final en su tierra natal.
DCO