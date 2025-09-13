¡OFICIAL! Así se jugará la final de dobles del Guadalajara Open AKRON 2025; una mexicana va por el título

Khromacheva y Melichar avanza a la gran final del torneo de dobles.

Este sábado se llevó a cabo la última semifinal del torneo de dobles, donde la pareja conformada por Irina Khromacheva y Nicole Melichar venció en tres sets a la dupla de Magali Kempen y Katarzyna Piter para instalarse como las favoritas en la final.

La tenista estadounidense y la raqueta rusa dejaron parciales de 4-6, 7-5 y 10-6, para seguir siendo contendientes al título, pues son la primera pareja sembrada del certamen. La dupla consiguió dos aces, 70 por ciento de puntos ganados con su primer servicio y 69 unidades en total.

Cabe recalcar que en lo que va del Guadalajara Open AKRON, Khromacheva y Melichar solo han perdido dos sets, en los cuartos de final y en la antesala del partido por el título, mientras que sus rivales en la gran final no han dejado ir una manga.

Lista la final del torneo de dobles. ı Foto: Cortesía GDL Open

Para el segundo set, Kempen y Piter siguieron controlando el partido, después de ganar el episodio inicial, y con un quiebre lograron adelantarse hasta el 4-2. Luego tuvieron la gran oportunidad de cerrar el encuentro con el marcador 5-4 a su favor y servicio para partido, pero no lograron concretarlo. La pareja norteamericana tuvo un gran cierre aprovechando el descontrol de sus rivales, para ganar tres games consecutivos y embolsarse la segunda manga.

Melichar, quien fue campeona del Abierto de Monterrey, jugará su cuarta final del año, pues también disputó el partido por el título en Estrasburgo y en los Países Bajos. Por su parte, Khromacheva, de 30 años, estará en su sexta final; se coronó en París y Países Bajos, fue finalista en Guadalajara 125, Rouen y Mérida, y ahora buscará el bicampeonato en el GDL Open Akron.

Todo listo para la final del torneo de dobles del GDL Open AKRON. ı Foto: Cortesía GDL Open

Así se jugará la final de dobles del Guadalajara Open AKRON

Después de seis días de actividad en el Guadalajara Open AKRON, ya se dieron a conocer a las cuatro tenistas que disputarán la gran final del torneo de dobles.

De un lado estará la mexicana Giuliana Olmos junto a su pareja Aldila Sutjiadi, quienes vencieron en la antesala de la gran final a la pareja estadounidense Quinn Gleason y Jessie Aney, además de que no han perdido un título en lo que va del certamen.

Por su parte, Irina Khromacheva y Nicole Melichar son la primera pareja sembrada del torneo y buscan quitarle la sonrisa a Olmos al querer arruinar la fiesta para ganarle la final en su tierra natal.

