Modric anota y da victoria al Milan

El croata celebra su primer gol con el Milan en su nueva aventura, ayer.

Luka Modric anotó días después de su cumpleaños 40 para unirse a un club exclusivo y darle al AC Milan una victoria por 1-0 sobre el Bologna en la Serie A.

Modric, quien celebró su cumpleaños el martes, se convirtió en el sexto jugador en anotar en la liga italiana después de cumplir 40 años, incluyendo más recientemente a Zlatan Ibrahimovic y Fabio Quagliarella.

“Espero que la próxima vez alguien no me recuerde más mi edad”, dijo Modric.

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, fue expulsado al final (en su tercer partido de liga de regreso a cargo del AC Milan) por disentir después de que un penalti otorgado a los rossoneri fuera revocado tras revisión de video.

En escenas familiares de su tiempo en la Juventus, Allegri se quitó la chaqueta con enojo y también gritó sarcásticamente “bravo” a los oficiales mientras era escoltado fuera.

“En ese momento tenía algunas cosas que decirle al cuarto árbitro, afortunadamente la chaqueta me salvó”, dijo Allegri, quien también elogió a Modric.

Pervis Estupiñán golpeó el poste para el Milan en la primera mitad, pero el equipo de Allegri luchó para romper al Bologna hasta el minuto 61.

Luka Modric inició la jugada en el medio de su propio campo, encontrando a Ruben Loftus-Cheek para avanzar y pasar el balón a Alexis Saelemaekers. El internacional belga cortó hacia adentro y lo pasó para que el entrante Modric lo enviara al fondo de la red desde justo dentro del área.