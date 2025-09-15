Monterrey recupera el liderato del Apertura 25

Monterrey sigue demostrando su fuerza en la Liga MX, al lograr una victoria 0-1 sobre Querétaro este domingo en el Estadio La Corregidora, en un partido correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025. Con este resultado, los Rayados suman 21 puntos, manteniéndose firmemente en la cima de la tabla general y logrando su séptima victoria consecutiva en el torneo.

El único gol del encuentro fue obra de Germán Berterame, quien al minuto 25 encontró el camino hacia la red, un tanto que fue suficiente para que el equipo dirigido por Domenec Torrent se llevara los tres puntos. La actuación de Monterrey ha sido notable. Le quitó el liderato al Cruz Azul, club que venció al Pachuca y, por lo mismo, se había consolidado el sábado por la noche en la cima.

El Dato: Xolos y San luis empatan 1-1 en el cierre de la Jornada 8. Los de Tijuana se mantienen peleando un puesto en la Liguilla. Los potosinos no logran salir del mal bache.

Este triunfo no óolo refuerza la posición de Monterrey en la liga, sino que también marca su quinta victoria en los últimos ocho encuentros en La Corregidora contra Querétaro.

Esto es un claro avance en comparación con sus actuaciones pasadas, donde sólo había logrado cuatro triunfos en 16 partidos como visitante en territorio queretano.Por otro lado, Querétaro, que venía de un par de actuaciones ofensivas destacadas en casa, donde anotó seis goles en sus últimos dos partidos, no pudo hacer frente a la sólida defensa de Monterrey.

A pesar de contar con oportunidades, los Gallos Blancos no lograron marcar, terminando el partido con el marcador en cero y dejando a sus aficionados con una sensación de frustración.

El equipo de Querétaro ahora deberá replantear su estrategia para la próxima jornada, buscando recuperar la eficacia ofensiva que habían demostrado anteriormente y volver a la senda del triunfo. Su objetivo será recomponer el camino y mejorar su desempeño, especialmente en casa, donde el apoyo de la afición puede ser un factor clave.

Mientras tanto, el Monterrey se prepara para enfrentar nuevos desafíos en la próxima jornada, con la meta de seguir afianzando su liderazgo en el torneo. El equipo ha mostrado una notable cohesión y determinación, elementos que serán cruciales para mantener su racha ganadora y consolidar su posición como favoritos para llevarse el título.

Con el Apertura 2025 en pleno desarrollo, la expectativa crece en torno a cómo se desarrollarán las próximas jornadas. Los aficionados de Monterrey celebran su buen momento, mientras que los seguidores de Querétaro esperan un cambio que revitalice a su equipo. La lucha por los primeros lugares se intensifica, y todos los equipos buscan ser protagonistas en esta emocionante temporada de la Liga MX.