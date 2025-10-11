Chicharito le marca un verdadero GOLAZO al América y termina con su mala racha de 18 años (VIDEO)

Chicharito Hernández terminó con una mala racha que cargaba desde hace 18 años, pues el delantero mexicano logró anotarle su primer gol al América en su carrera, en el Clásico de México amistoso que se está jugando en Arizona. El mexicano festejó este primer tanto a las Águilas como verdadero canterano de las Chivas.

Alan Cervantes se equivocó en la salida del América y cedió la pelota para los delanteros del Rebaño Sagrado; uno de ellos disparó al arco de los azulcremas, pero Rodolfo Cota rechazó de buena forma. Teun Wilke fue el encargado de no dejar salir la esférica y mandó un servicio a segundo palo, donde apareció Javier Hernández para empujar la número cinco y abrir el marcador.

El ‘Chicharito’ Hernández se dirigió hacia una de las esquinas del campo para festejar su primer gol ante el América y besó el escudo de las Chivas con mucho amor; sus compañeros llegaron para celebrar con él y agradeció a Wilke por la estupenda asistencia.

¡Gol de Chivas! ¡Chicharito le mete su primer gol al América y su festejo lo dice todo! ⚽🔥🐐



— TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

Chicharito Hernández rompe con una sequía goleadora de ocho meses

El ‘Chicharito’ Hernández recibió la confianza de Gabriel Milito para ser el delantero titular en el partido amistoso ante el América, y el ariete mexicano respondió con un gol en los primeros minutos del compromiso, además de conseguir su primera anotación ante las Águilas.

Javier Hernández rompió una sequía goleadora de ocho meses, pues el último tanto conseguido por el máximo goleador de la Selección Mexicana fue el 26 de febrero del 2025 cuando le marcó gol al Atlético de San Luis en la Jornada 9 del Clausura 2025.

Además, la última vez que saltó a la cancha con la escuadra del Rebaño Sagrado fue el 20 de septiembre de este año, cuando disputó el segundo tiempo del encuentro ante el Toluca en la cancha del Estadio AKRON.

🇦🇹 ¡YA LO GANA EL GUADALAJARA! 😍



¡ASISTENCIA DE TEUN WILKE PARA @CH14_! ¡VAMOOOOOS! 🔥 pic.twitter.com/sHElVykWJh — CHIVAS (@Chivas) October 12, 2025

Chivas mejora en la recta final del Apertura 2025 con Gabriel Milito

Después de tener un terrible inicio de temporada con la llegada de Gabriel Milito al banquillo del Rebaño Sagrado, las Chivas comienzan a mejorar su juego y rendimiento en la recta final del Apertura 2025.

El conjunto del Guadalajara lleva cinco victorias en el certamen, pero tres de ellas han sido de forma consecutiva, ante Necaxa, Puebla y Pumas, en las últimas tres jornadas del torneo local, además de ganarle al América y Pumas en la campaña.

El siguiente encuentro del equipo dirigido por Milito será el próximo 18 de octubre del 2025, día en el que abrirán las puertas del Estadio AKRON para recibir al Mazatlán en la Jornada 13 del Apertura 2025, una gran oportunidad para volver a sumar de tres en la tabla general.

