Vivas de milagro: Esposa de Daniel Suárez relata los terribles momentos de el accidente automovilístico que sufrió con su suegra

Luego del terrible accidente en donde se vio involucrada, la esposa del piloto mexicano de NASCAR Daniel Suárez, Julia Piquet, habló sobre cómo vivió los instantes de terror, en donde además de ella estaban presentes la madre del regiomontano y su suegra, quienes afortunadamente salieron con vida.

Julia Piquet, quien también es hermana de Kelly Piquet, quien a su vez mantiene una relación con Max Verstappen, dijo: “Vi por el espejo que el otro coche no frenaba, solo pensé: Dios Mío”.

Y es que según la pareja de Daniel Suárez, estaba manejando cuando un coche atrás de ella no baja su velocidad y terminó en un terrible accidente, del cual se pueden ver fotos de su carro de Julia Piquet, quien ayudó a su mamá y su suegra a salir del carro.

El mensaje de Julia Piquet

La madre de Piquet tuvo quemaduras y un golpe fuerte en la frente, mientras que su suegra se rompió la clavícula en tres partes. Por la adrenalina del momento, la pareja del volante mexicano no se dio cuenta que estaba sangrando.

Luego que las cosas se calmaran un poco Julia Piquet lanzó un mensaje en sus redes sociales, en donde asegura que su madre regresó a Brasil, mientras que la mamá de Daniel Suárez pronto estará en México.

“Escribí esto ayer en el viaje de regreso de Las Vegas. No podía dormir. Fue algo terapéutico pero muy emotivo descargar una historia que he estado repitiendo en mi cabeza durante toda una semana. Solo quería dar las gracias por todos los mensajes y palabras amables. Mi madre viaja de vuelta a Brasil esta noche y Rosy también pronto regresará a México, y todos volveremos a nuestras vidas, cualquiera sea nuestra ‘nueva normalidad’, para siempre atados por este día aterrador en el que sobrevivimos juntos”, dice en Instagram.

¿Quién es Julia Piquet?

Julia Piquet es hija de la leyenda del automovilismo mundial Nelson Piquet, brasileño quien obtuvo tres campeonatos de Fórmula 1 (1981, 1983 y 1987), siendo uno de los mejores de su tiempo.

Julia toda la vida ha estado metida en el deporte motor, pues su padre es una de las leyendas del deporte, en especial de la Fórmula 1, y de su cercanía con las pistas conoció al mexicano Daniel Suárez, con quien está casada y comparten su pasión por la velocidad.

Además que su esposo es Daniel Suárez, Julia Piquet tiene de cuñado a nada menos que Max Verstappen, quien es pareja de la hermana de Julia, Kelly Piquet, quien antes sostenía una relación con Daniil Kvyat, volante ruso que era compañero del neerlandés.

Kelly Piquet mantiene una relación con Verstappen, quien al igual que su padre es campeón de la F1, aunque el holandés supera al brasileño con un titulo, pues cuatro veces terminó líder del campeonato y no pierde de vista el quinto trofeo este 2025.

