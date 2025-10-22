PSG, primer club que hace 7 goles de visita en Alemania

Desiré Doué hizo un doblete y el PSG goleó 7-2 a domicilio al Bayer Leverkusen en la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, con lo que se convirtió en el primer equipo visitante en la historia en hacer siete goles en Alemania en cualquier competencia de clubes europeos.

Willian Pacho, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Demebélé y Vitinha fueron los otros anotadores de los actuales campeones del certamen, que no tuvieron piedad de las Aspirinas, cuyos dos tantos fueron obra de Aleix García.

El Dato: Haaland llegó a 24 goles en 14 partidos esta temporada y extendió su racha actual de anotaciones a 12 duelos consecutivos. Suma 53 tantos en la Champions League.

Los dirigidos por Luis Enrique ya ganaban el encuentro desde el minuto 7 con la anotación de Willian Pacho. Ambos clubes se quedaron con un elemento menos, los locales primero al 33’ con la roja a Robert Andrich por pelearse, y los visitantes al 37’ sufrieron la baja de Ilia Zabarnyi.

Pero la cascada de goles comenzó en la recta final del primer tiempo con el doblete de Desiré Doué (41’ y 48’) y la diana de Khvicha Kvaratskhelia (44’) para que los franceses se fueran al descanso con un cómodo 4-1, pues al 31’ había emparejado la pizarra Aleix García con un penalti.

Nuno Mendes puso el 5-1 al minuto 50 y al 54’ Aleix García marcó de nueva cuenta para los locales, que posteriormente recibieron los goles del Balón de Oro, Ousmane Dembélé (66’) ,y Vitinha (70’).

Con el 7-2 sobre el Bayer Leverkusen, el PSG dejó atrás el 6-1 que el Real Madrid logró ante el Schalke 04 en Alemania en el 2014, también en duelo de Champions League, en un día en el que hubo 43 goles en nueve juegos.

El Arsenal sigue incrementando su papel como equipo contendiente en Europa, al menos en este inicio de temporada, pues goleó 4-0 al Atlético de Madrid en casa, en una gran demostración de futbol por parte de los pupilos de Mikel Arteta.

Con anotaciones de Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y doblete de Viktor Gyökeres, los Gunners sumaron tres puntos clave, para mantenerse como uno de los únicos tres equipos con triunfos en tres jornadas disputadas.

Además del Arsenal, el PGS y el Inter, que son campeón y subcampeón, respectivamente, son los otros dos equipos que tienen el máximo de puntos posibles, 9.

La jornada 3 de la fase de liga de la Champions League arrancó con una goleada de 6-1 del Barcelona al Olympiacos, que no metió ni las manos en su visita al Estadio Olímpico de Montjuic.

El Barça estuvo dominante. Un sorprendente Fermín López anotó triplete, Marcus Rashford un doblete y Lamine Yamal colaboró con un penalti bien cobrado para que los culés lleguen a seis puntos en el torneo.

Desde la previa el panorama era complicado para el Olympiacos, que se quedó con un jugador menos con la roja al defensa Santiago Hezze en la segunda mitad.

Con 22 años de edad, Fermín López anotó el primer triplete de su carrera y el escenario no pudo ser mejor, un juego de Champions ante el campeón de Grecia, que tuvo una pequeña reacción en suelo español gracias al gol de penalti de Ayoub El Kaabi, que era el 2-1 momentáneo.

Barça estaba en ventaja de dos goles gracias a López, hasta que llegó el descuento del Olympiacos. Pero después Yamal puso más tierra de por medio y Rashford completó la goleada con sus dos dianas.

