El Mundial más norteño está en Nuevo León: Samuel García

NUEVO LEÓN está listo para mostrarle al mundo cómo se celebra a lo grande el Mundial más norteño: con pasión, hospitalidad y ese toque único que sólo los regios pueden dar.

Con el sombrero bien puesto, listos para la carnita asada y la pasión futbolera a flor de piel, es como el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, y Mariana Rodríguez Cantú llevaron a cabo en la Ciudad de México la presentación de “El Mundial más Norteño”, destacando lo que hace único a Nuevo León como Sede del Mundial 2026.

En la presentación, el mandatario estatal resaltó que Nuevo León no sólo dejará en la memoria los partidos que se jueguen en esta justa mundialista, sino que regalará una gran fiesta con sello regio, en la que ofrecerá a los visitantes sabor, diversión, hospitalidad y un turismo de primer nivel.

“Pues cómo ven, en Nuevo León no sólo vemos futbol, nos gusta el futbol, vivimos futbol. Nuevo León está listo para recibirlos con nuevo aeropuerto, nuevas carreteras, nueva Aduana, nuevos vuelos directos y les puedo garantizar que seremos la sede más norteña de todo el Mundial, se la van a pasar ‘con madre’. Recordarán que Nuevo León fue la sede más norteña y van a regresar a su casa a decir ‘compadre está con madre’.

“Les garantizamos que seremos la mejor sede, la más norteña, que tendremos el mejor Fan Fest y con todo esto decirles ‘Bienvenidos al Mundial en Nuevo León, la sede más norteña ¡Arráncate compadre!”’, señaló García Sepúlveda.

Por su parte, Mariana Rodríguez Cantú resaltó todo lo que hace un norteño y lo que lo hace único, desde bailar al ritmo de un buen “Fara Fara”, disfrutar de una carne asada en familia, hasta tener un “diccionario exclusivo” con palabras que dan ese toque norteño y que hace sentir parte de Nuevo León a todo aquel que visita el estado.

“Si de algo no hay duda es que las y los norteños somos los mejores anfitriones, queremos que nuestros invitados disfruten, se diviertan y, sobre todo, que se queden con ganas de volver a Nuevo León. Aquí a todos los tratamos como si fueran de la familia. Así que queremos invitarlos a que este 2026 a todo México y a todo el mundo a vengan a nuestro estado y vivan la experiencia de ser norteños y norteñas”, agregó.

Durante la presentación, Samuel García y Mariana Rodríguez destacaron todo lo que hace único a Nuevo León desde los equipos de futbol como Tigres y Rayados; las comidas típicas como la carne asada, los chicharrones, las tortillas de harina, el cabrito; y de postre, las glorias de Linares y de bebida, la cerveza.

Asimismo, sus frases únicas como “compadre”, “te la bañaste”, “está con madre”, hasta los lugares turísticos y de diversión que tiene Nuevo León, como el Cerro de la Silla, Las Grutas de García, el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, Presa la Boca, La Huasteca, Río Ramos y Barrio Antiguo.

Nuevo León será una de las sedes en el país para el desarrollo del Mundial de FIFA 2026. El escenario será el Estadio de los Rayados en el municipio de Guadalupe, donde se celebrarán cuatro partidos