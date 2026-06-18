Inglaterra luce sus armas; Portugal y CR7 no pueden

El séptimo día del Mundial tripartita regaló el mejor juego del torneo hasta el momento. Inglaterra y Croacia brindaron emociones al por mayor en el estadio de los Dallas Cowboys, de la NFL, donde el equipo de la rosa se impuso por marcador de 4-2, con doblete incluido de su goleador Harry Kane.

Con su par de anotaciones en el recinto de los Chiefs de la NFL, el ariete de 32 años igualó a Gary Lineker como máximo romperredes del seleccionado británico en la historia de las justas mundialistas, al llegar a 10. Ambos tienen el doble de las que hizo Geoff Hurst, campeón como local con Inglaterra en 1966.

La lluvia de goles comenzó al minuto 12 con el penalti convertido por Harry Kane, delantero del Bayern Múnich, a quien Dominik Livakovic le atajó un primer cobro, mismo que fue repetido porque el cancerbero de la escuadra balcánica se había adelantado.

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Martin Baturina, del Como de la Serie A, regaló una de las mejores estampas al abatir a Jordan Pickford con un espectacular disparo de derecha a segundo poste para emparejar la pizarra al 36’.

Pero Harry Kane apareció por segunda ocasión en el encuentro para que el equipo de la rosa recuperara la ventaja; esta vez con un gran remate de cabeza en un tiro de esquina al minuto 42. Sin embargo, Petar Musa arruinó el festejo de los dirigidos por Tomas Tuchel cuando en la compensación igualó con un toque de derecha en el área tras asistencia de cabeza del veterano Ivan Perisic.

EL INGLÉS tras su segundo gol ante los croatas, ayer ı Foto: AP

A los dos minutos del complemento, Inglaterra se puso por tercera vez al frente, y esta vez lo hizo por conducto de Jude Bellingham, otra de sus estrellas. El mediocampista del Real Madrid anotó con un tiro raso y colocado de derecha. El balón pegó en el poste antes de ingresar a las redes. Un golazo del astro de 22 años, quien juega por segunda vez el magno evento.

Thomas Tuchel hizo tres cambios al minuto 72, cuando le dio ingreso a Marcus Rashford, Bukayo Saka y Morgan Rogers en sustitución de Anthony Gordon, Noni Madueke y Declan Rice, respectivamente.

Fue precisamente Marcus Rashford el que sentenció el encuentro en favor de Inglaterra al minuto 85, cuando definió con un toque suave raso de derecha, tras un magistral recorte en el área, para liquidar a una Croacia que en las últimas dos ediciones del torneo terminó entre los cuatro primeros, y que todavía cuenta entre su plantilla con los veteranos Ivan Perisic y Luka Modric.

Poco antes del tanto del delantero del Barcelona, Jordan Pickford fue crucial con dos atajadas para mantener la ventaja de los tres leones, que por primera vez en su historia sumaron tres debuts triunfales consecutivos en el torneo, luego de las victorias obtenidas a costa de Túnez (2-1) e Irán (6-2) en sus arranques en Rusia 2018 y Qatar 2022, de manera respectiva.

Tras un rendimiento arrollador durante el último año, anotando 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich en todas las competencias, Harry Kane llegaba al Mundial con la necesidad de redimirse del penalti que falló en los minutos finales de la semifinal contra Francia en Qatar 2022, que terminó con derrota por 2-1, al enviar el balón por encima del travesaño.

Hurricane inició de la mejor manera posible esa revancha personal con su doblete contra una Croacia que lucía de antemano como el rival más complicado para los ingleses en la primera etapa del evento que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

El ariete nacido en Londres ya igualó, en su primer juego en Norteamérica 2026, la cantidad de anotaciones que hizo en Qatar 2022, donde solamente marcó un par de veces. En Rusia 2018, su debut en el magno evento, acabó como líder de goleo con seis dianas, una más que su más cercano perseguidor, el francés Antoine Griezmann, quien terminó campeón del orbe junto con un muy joven Kylian Mbappé y compañía.

Los tres leones juegan la justa de Norteamérica 2026 con la misión de ganar su segundo título y el primero en 60 años, tras el conseguido como locales.

Portugal y CR7 no pueden ante RD del Congo en el inicio

Por Diego Chávez

con un inesperado empate ante República Democrática del Congo fue como Portugal arrancó su participación en el Mundial, con lo que ambas selecciones repartieron puntos en el Estadio Houston. El encuentro, que se inclinaba para los lusitanos, terminó siendo muy parejo en el campo de juego por las oportunidades que generó la escuadra africana.

En las últimas cuatro de cinco ediciones de la Copa del Mundo, Portugal no ha tenido un buen inicio de campaña, ya que tiene tres empates, una derrota y una victoria en sus últimos cinco debuts en Mundiales. El descalabro fue ante Alemania en Brasil 2014 por marcador de 4-0. Además de que sólo tienen cuatro victorias en sus nueve primeros partidos de Copas del Mundo.

El dato: RD del Congo nunca había sumado puntos en un Mundial. En el único que había participado, en 1974, obtuvo tres derrotas y 14 goles en contra.

La primera anotación de la Selección de los Escudos llegó al minuto 6 de tiempo corrido. Joao Neves fue el encargado de abrir el marcador con un gran remate de cabeza dentro del área para vencer a Lionel Mpasi Nzau, el arquero de RD del Congo. Tras la anotación de los lusos, parecía que la tónica del encuentro se podía decantar de su lado.

El conjunto africano comenzó a tener algunas jugadas de peligro contra el arco de Diogo Costa, pero no podían concretar sus opciones para igualar el tablero antes de que terminara la primera parte; varias oportunidades se fueron por encima de la cabaña de los lusos.

La sorpresa en el encuentro llegó a un minuto de que finalizara la primera parte. La República Democrática del Congo se encontraba dentro del campo de Portugal y sorprendieron a los navegantes al empatar el tablero a un gol y defender a capa y espada su anotación para llevarse un punto en su presentación.

8 goles en Mundiales tiene CR7

Arthur Masuaku mandó un centro desde la banda derecha y a escasos metros de Diogo Costa apareció Yoane Wissa, quien se levantó por los aires dentro de los 16.50 y con un potente remate de cabeza levantó a la afición de su país de su butaca para celebrar un gol histórico para Los Leopardos.

El equipo de Roberto Martínez se había adelantado de nuevo en el marcador gracias a Joao Cancelo; sin embargo, el lateral del Barcelona se encontraba en fuera de juego después del servicio de su compañero y su anotación de chilena fue anulada en cuanto el esférico tocó las redes.

Cristiano Ronaldo desperdició una oportunidad de gol en el segundo tiempo, lo que hubiera significado su primer gol en el Mundial 2026. El jugador del Al-Nassr intentó rematar de primera intención dentro del área, pero su tiro contra la portería de RD del Congo se fue por un lado de la cabaña de Lionel Mpasi Nzau. Su compañero, que estaba detrás de él, le reclamó por no dejar pasar la pelota.

EL DELANTERO lusitano lamenta el empate, ayer, en Houston ı Foto: Reuters

La anotación de República Democrática del Congo es la primera vez en su historia en un Mundial. Su anterior participación en una Copa del Mundo fue como Zaire, selección que debutó el 14 de junio de 1974, y la afición tuvo que esperar 52 años y tres días para volver a celebrar una anotación de su país. Es la segunda escuadra que más tiempo pasó sin marcar un tanto.