La LIV Golf se expande a 72 hoyos

El logo de LIV Golf durante un torneo en el campo de Bedminster, en 2022.

LIV Golf, la liga financiada por Arabia Saudí conocida por sus torneos de 54 hoyos con salidas simultáneas, se expandirá a 72 hoyos para la temporada 2026 y agregará algunos lugares de clasificación adicionales en una medida que podría impulsar su intento de ser reconocida por el Ranking Mundial Oficial de Golf.

El nombre de la liga (el número romano para 54) se inspiró en torno a un ritmo más rápido en tres rondas en lugar de las cuatro tradicionales en la mayoría de los otros circuitos.

La salida simultánea se mantendrá para una liga que probablemente tendrá a 57 jugadores. LIV había dicho anteriormente que tomaría a los dos mejores jugadores disponibles del ranking de la Serie Internacional en el Tour Asiático, y a dos jugadores del torneo de clasificación en enero.

TE RECOMENDAMOS: Vence al PSG Bayern Múnich logra triunfo 16 de manera consecutiva

Scott O’Neil, el CEO de LIV Golf, no mencionó el ranking en el anuncio del martes, diciendo sólo que el cambio a 72 hoyos marca un “nuevo capítulo crucial” que fortalece la liga y desafía a los jugadores.

“Las ligas más exitosas del mundo... continúan innovando y evolucionando su producto, y como una liga emergente, no somos diferentes”, dijo O’Neil. “LIV Golf siempre tendrá un ojo hacia el progreso que actúe en el mejor interés de LIV Golf y en el mejor interés del deporte”.

Bryson DeChambeau, el dos veces campeón del Abierto de Estados Unidos y una de las principales figuras de LIV Golf, fue directo al punto sobre lo que significará el cambio a 72 hoyos.