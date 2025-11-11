Futbol Internacional

¡MILAGRO! México Sub-17 avanza a 16vos de final de la Copa del Mundo Qatar 2025 y su rival es de miedo

La Selección Mexicana Sub-17 sigue con vida en la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en Qatar, pues avanzó como uno de los mejores terceros lugares

México Sub-17 avanza a 16vos de final de la Copa del Mundo en Qatar 2025
México Sub-17 avanza a 16vos de final de la Copa del Mundo en Qatar 2025 Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

La Selección Mexicana Sub-17 sigue con vida en la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en Qatar. De manera milagrosa el mini Tricolor logró avanzar a dieciseisavos de final y su rival es una selección contra la que históricamente les va mal: Argentina.

Cuando parecía que México se quedaba sin opciones, de ‘panzazo’ se calificó como el mejor octavo tercer lugar. La derrota de Arabia Saudita ante Mali y las tarjetas rojas de los árabes dieron el pase al Tri Sub-17, que ahora se enfrentará a la Albiceleste.

Los pupilos de Carlos Cariño no tuvieron una buena primera ronda, pues solo pudieron sumar tres puntos. Terminaron terceros del Grupo F, luego de ganar a Costa de Marfil y perder frente a Suiza y Corea del Sur. Lo clave fue que tuvo diferencia de 3 goles a favor, 5 en contra, para un balance de -2.

TE RECOMENDAMOS:
Lamine Yamal quedó fuera de la convocatoria de España para la Fecha FIFA de noviembre.
Futbol internacional

¡Escándalo en España! Sacan a Lamine Yamal de la selección por incumplir con un protocolo

El Tricolor Sub-17 tuvo siete tarjetas amarillas, además que Arabia vio dos cartones rojos, que ayudó a que el Fair Play les beneficiara. Así fue como la Selección Mexicana logró entrar de manera agónica a la ronda final del Mundial Sub-17, que está estrenando formato de 48 selecciones, como pasará en el Mundial 2026.

Selecciones que avanzaron a dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17

  • Portugal
  • Argentina
  • Italia
  • Brasil
  • Zambia
  • Austria
  • Estados Unidos
  • República de Irlanda
  • Bélgica
  • Japón
  • Senegal
  • Croacia
  • Sudáfrica
  • Egipto
  • Venezuela
  • Suiza
  • República de Corea
  • RPD de Corea
  • Marruecos
  • Alemania
  • Colombia
  • Túnez
  • Inglaterra
  • Francia
  • Canadá
  • Uganda
  • Uzbekistán
  • Paraguay
  • República Checa
  • Burkina Faso
  • Mali
  • México

México ahora se medirá ante Argentina, con fecha y horario por confirmar. El ganador avanzará a octavos de final del Mundial Sub-17. El Tricolor tiene una nueva oportunidad de vencer al conjunto sudamericano.

Apenas en la Copa del Muno Sub-20 el conjunto azteca se midió ante los albicelestes.

aar

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Claudia Sheinbaum, con el balón del Mundial 2026, ayer.
Faltan 212 días para el Mundial 2026

Piensen en nuestra historia y al país que representan: Claudia Sheinbaum