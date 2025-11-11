¡MILAGRO! México Sub-17 avanza a 16vos de final de la Copa del Mundo Qatar 2025 y su rival es de miedo

México Sub-17 avanza a 16vos de final de la Copa del Mundo en Qatar 2025

La Selección Mexicana Sub-17 sigue con vida en la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en Qatar. De manera milagrosa el mini Tricolor logró avanzar a dieciseisavos de final y su rival es una selección contra la que históricamente les va mal: Argentina.

Cuando parecía que México se quedaba sin opciones, de ‘panzazo’ se calificó como el mejor octavo tercer lugar. La derrota de Arabia Saudita ante Mali y las tarjetas rojas de los árabes dieron el pase al Tri Sub-17, que ahora se enfrentará a la Albiceleste.

Los pupilos de Carlos Cariño no tuvieron una buena primera ronda, pues solo pudieron sumar tres puntos. Terminaron terceros del Grupo F, luego de ganar a Costa de Marfil y perder frente a Suiza y Corea del Sur. Lo clave fue que tuvo diferencia de 3 goles a favor, 5 en contra, para un balance de -2.

El Tricolor Sub-17 tuvo siete tarjetas amarillas, además que Arabia vio dos cartones rojos, que ayudó a que el Fair Play les beneficiara. Así fue como la Selección Mexicana logró entrar de manera agónica a la ronda final del Mundial Sub-17, que está estrenando formato de 48 selecciones, como pasará en el Mundial 2026.

Selecciones que avanzaron a dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17

Portugal

Argentina

Italia

Brasil

Zambia

Austria

Estados Unidos

República de Irlanda

Bélgica

Japón

Senegal

Croacia

Sudáfrica

Egipto

Venezuela

Suiza

República de Corea

RPD de Corea

Marruecos

Alemania

Colombia

Túnez

Inglaterra

Francia

Canadá

Uganda

Uzbekistán

Paraguay

República Checa

Burkina Faso

Mali

México

México ahora se medirá ante Argentina, con fecha y horario por confirmar. El ganador avanzará a octavos de final del Mundial Sub-17. El Tricolor tiene una nueva oportunidad de vencer al conjunto sudamericano.

Apenas en la Copa del Muno Sub-20 el conjunto azteca se midió ante los albicelestes.

