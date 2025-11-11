¡MILAGRO! México Sub-17 avanza a 16vos de final de la Copa del Mundo Qatar 2025 y su rival es de miedo

La Selección Mexicana Sub-17 sigue con vida en la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en Qatar. De manera milagrosa el mini Tricolor logró avanzar a dieciseisavos de final y su rival es una selección contra la que históricamente les va mal: Argentina.
Cuando parecía que México se quedaba sin opciones, de ‘panzazo’ se calificó como el mejor octavo tercer lugar. La derrota de Arabia Saudita ante Mali y las tarjetas rojas de los árabes dieron el pase al Tri Sub-17, que ahora se enfrentará a la Albiceleste.
Los pupilos de Carlos Cariño no tuvieron una buena primera ronda, pues solo pudieron sumar tres puntos. Terminaron terceros del Grupo F, luego de ganar a Costa de Marfil y perder frente a Suiza y Corea del Sur. Lo clave fue que tuvo diferencia de 3 goles a favor, 5 en contra, para un balance de -2.
El Tricolor Sub-17 tuvo siete tarjetas amarillas, además que Arabia vio dos cartones rojos, que ayudó a que el Fair Play les beneficiara. Así fue como la Selección Mexicana logró entrar de manera agónica a la ronda final del Mundial Sub-17, que está estrenando formato de 48 selecciones, como pasará en el Mundial 2026.
Selecciones que avanzaron a dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17
- Portugal
- Argentina
- Italia
- Brasil
- Zambia
- Austria
- Estados Unidos
- República de Irlanda
- Bélgica
- Japón
- Senegal
- Croacia
- Sudáfrica
- Egipto
- Venezuela
- Suiza
- República de Corea
- RPD de Corea
- Marruecos
- Alemania
- Colombia
- Túnez
- Inglaterra
- Francia
- Canadá
- Uganda
- Uzbekistán
- Paraguay
- República Checa
- Burkina Faso
- Mali
- México
México ahora se medirá ante Argentina, con fecha y horario por confirmar. El ganador avanzará a octavos de final del Mundial Sub-17. El Tricolor tiene una nueva oportunidad de vencer al conjunto sudamericano.
Apenas en la Copa del Muno Sub-20 el conjunto azteca se midió ante los albicelestes.
