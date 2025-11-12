El hermoso mensaje de Iker Casillas para Valentina Murrieta por ser “la mejor portera del mundo” (VIDEO)

El nombre de Valentina Murrieta comenzó a volverse famoso en el futbol mexicano hace unas semanas, pues la joven de 17 años y futbolista del Club América realizó un estupendo trabajo durante el Mundial Sub-17 Femenil, en el cual detuvo cinco penales.

“Hola, Valentina, ¿qué tal estás? Bueno, enhorabuena por el tercer puesto en el mundial y enhorabuena por tus grandes actuaciones que te han considerado la mejor portera del mundo. Oye, te mando un fuerte abrazo, disfrútalo mucho, es algo maravilloso; la gente que hemos jugado ese tipo de mundiales sabemos lo que es, así que te mando un besito y muy orgulloso”, comentó el arquero campeón del mundo con España.

Valentina Murrieta se llevó el guante de oro, que la cataloga como la mejor guardameta del mundo en esa categoría, pues fue una pieza clave en la Selección Mexicana para darle el tercer puesto a su equipo; sin ella, tal vez México no hubiera llegado hasta las semifinales.

Ahora, Íker Casillas le da unas palabras a Valentina Murrieta

Estos son los ídolos de Valentina Murrieta desde que era niña

Valentina Murrieta juega para el América Femenil y en ocasiones llega a ser convocada por Ángel Villacampa para ser la tercera portera del conjunto de Coapa, haciéndole competencia a Sandra Paños e Itzel Velasco.

La joven guardameta originaria de Veracruz creció con un padre muy futbolero al cual acompañaba los fines de semana a sus partidos, pero los que la inspiraron a pararse bajo los tres palos son Guillermo Ochoa y Blanca Félix, guardameta del Guadalajara.

Murrieta ha demostrado el temple y calidad que tiene bajo los tres palos, pues atajar cinco penales en una Copa del Mundo no es poca cosa, además de demostrar que es una especialista para adivinar los tiros desde los once pasos.

#Sub17 ¡GUANTE DE ORO para Valentina Murrieta! 🧤✨

Muralla total, reflejos de campeonato. Orgullo infinito. 💚#ElMomentoEsNuestro

Valentina Murrieta es el futuro en el arco de la Selección Mexicana

Aunque la portería de la Selección Mexicana Femenil está bien defendida con Blanca Félix, la guardameta de Chivas, Valentina Murrieta levanta la mano para ser considerada en el futuro por la selección mayor, pues sus actuaciones son para recordar toda la vida.

A pesar de que a la Copa del Mundo Sub-17 asistieron jugadoras de calidad como Joselyn Solís, quien fue un dolor de cabeza para las defensas del torneo, Valentina Murrieta se llevó los reflectores de la afición mexicana por el excelso trabajo realizado bajo los tres palos.

La joven arquera del América necesita seguir trabajando y perfeccionando su técnica, pero si continúa con este gran nivel para la Copa del Mundo Femenil 2031, podríamos verla en la convocatoria de la Selección Mexicana.

