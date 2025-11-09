Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana Femenil Sub-17 y a atletas de los Parapanamericanos Juveniles 2025

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció este domingo a la Selección Mexicana Femenil por conquistar la medalla de bronce en la Copa Mundial de Fútbol Sub-17, tras imponerse a Brasil en penales.
A través de la red social X, la mandataria destacó la actuación de la portera Valentina Murrieta, quien atajó dos disparos consecutivos en la tanda, que cerró con marcador de 3-1 a favor del Tricolor.
Al mismo tiempo, Sheinbaum felicitó a las y los 147 deportistas mexicanos que participaron en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, que celebró su sexta edición en Chile.
Tras 10 días de competencia, la delegación mexicana logró una cifra histórica de 100 medallas: 36 de oro, 32 de plata y 32 de bronce, que colocaron a México en el tercer lugar del medallero general.
Con ello, México superó sus registros de las dos ediciones anteriores de esta justa continental juvenil: en Sao Paulo 2017 obtuvo 72 preseas: 22 oros, 29 platas y 21 bronces; mientras que en Bogotá 2023, alcanzó 75: 33 oros, 22 platas y 20 bronces.
“Felicidades a las y los jóvenes mexicanos que rompieron récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2025, así como a la Selección Nacional Femenil de Futbol por obtener tercer lugar en el Mundial Sub 17; en especial a Valentina Murrieta, gran portera. Ponen en alto el nombre de México; gracias por su esfuerzo y dedicación”, escribió Claudia Sheinbaum en su cuenta de X.
