México tiene 75 por ciento de efectividad en el Estadio Corona

Jugadores de la Selección, en un entrenamiento en el CAR, el 11 de noviembre.

La Selección Mexicana regresa a Torreón después de tres años para enfrentar este sábado en el Estadio Corona a Uruguay en su primero de dos juegos amistosos de la Fecha FIFA de noviembre.

El Tricolor tiene 75 por ciento de efectividad en la cancha de Santos Laguna, en la que registra tres victorias y una derrota, misma que fue ante otra selección sudamericana, Brasil, el 11 de octubre del 2011 en el que fue el último juego de Oswaldo Sánchez con el Tricolor.

La primera victoria del Tricolor en el Nuevo Estadio Corona del Territorio Santos Modelo, inaugurado en noviembre del 2009, fue un 2-1 sobre Corea del Norte el 17 de marzo del 2010 en un amistoso rumbo al Mundial de aquel año en Sudáfrica.

El Dato: EL primer juego de Javier Aguirre como DT de México contra Uruguay fue en las semifinales de la Copa América Colombia 2001. El Tricolor se impuso 2-1.

Las otras dos víctimas de México en la cancha del Corona fueron El Salvador y Surinam en 2012 y 2022, ambos en compromisos oficiales. El triunfo ante la Selecta fue en las eliminatorias hacia el Mundial de Brasil 2014, mientras que al conjunto caribeño se le derrotó en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la Concacaf 2022-2023.

Para este duelo y el del próximo martes en San Antonio, Texas, ante Paraguay, Javier Aguirre llamó a caras nuevas, como Obed Vargas, Fidel Ambriz, Jorge Ruvalcaba y Armando Hormiga González, quien fue convocado por primera vez al Tricolor luego de su gran momento con Chivas, club con el que logró 12 anotaciones en el semestre para compartir el liderato de goleo con Paulinho (Toluca) y João Pedro (Atlético de San Luis).

El 25 de octubre del 2005 México derrotó 3-1 a Uruguay en Guadalajara en partido de preparación para el Mundial de Alemania 2006 y desde entonces no ha vuelto a vencer a la Garra Charrúa en partidos de carácter amistoso.

El Tricolor se mide ante el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa en su penúltimo cotejo del 2025, en el que además busca poner fin a una racha de cuatro duelos sin triunfo, pues no gana desde que se coronó en la Copa Oro.

La Celeste se impuso al Tricolor en los tres amistosos posteriores al de hace 20 años y de manera categórica, pues en todas superó por tres o más goles al cuadro azteca, que cayó por un estrepitoso 4-0 en el encuentro más reciente entre ambos, celebrado el 5 de junio del 2024 previo a la Copa América que se llevó a cabo en Estados Unidos.

De los convocados de Uruguay, seis militan en la Liga MX. Son los casos del portero de Rayados, Santiago Mele, el defensa Sebastián Cáceres (América), los mediocampistas Juan Manuel Sanabria (Atlético de San Luis) y Santiago Homenchenko (Querétaro), el extremo Brian Rodríguez (América) y el delantero Rodrigo Aguirre (América).

Sebastián Cáceres comentó ante los medios de comunicación que el entrenador Marcelo Bielsa le ha dicho que los partidos de la Liguilla del futbol mexicano están al nivel de los de Europa.

“Él sabe que es una liga competitiva, dinámica, con partidos exigentes, me ha dicho que los partidos de Liguilla son de nivel europeo. Hay que tomar en cuenta eso, porque conoce a todos los jugadores”, comentó el zaguero de las Águilas acerca de lo que le dijo el Loco.

Carlos Acevedo, portero de Santos, sería el titular en el arco mexicano para el encuentro de mañana, en el que el ataque estaría conformado por Hirving Lozano, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado, aunque algunos reportes mencionan que Javier Aguirre pondría de inicio a la Hormiga González para que tenga sus primeros minutos como seleccionado.

Kevin Álvarez, César Montes, Johan Vásquez y Mateo Chávez se perfilan para conformar la defensa, mientras que los mediocampistas serían Erik Lira, Fidel Ambriz y Érick Sánchez.

Antecedentes ı Foto: Especial