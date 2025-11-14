UFC 322: Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev EN VIVO, horario y dónde VER online y GRATIS

Luego de mucho tiempo de espera, por fin llegó la hora para ver la pelea entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, quienes se miden en el combate estelar de UFC 322, cartelera que tendrá dos peleas de título y una noche llena de grandes peleadores.

El campeón de peso welter de UFC, Jack Della Maddalena, se prepara para la que será su primera defensa del título y su rival es un peleador que busca su segundo cinturón dentro de la compañía, el excampeón de peso ligero Islam Makhachev.

El escenario de UFC 322 es una de las mecas de los deportes de contacto, un lugar en donde el boxeo se convirtió en el deporte que es hoy en día y en donde la UFC poco a poco empieza a hacer de la MMA un deporte mundial; el Madison Square Garden.

Se han enfrentado a la élite de la élite 🔥#VeChain #UFC322 | Sáb 15 de noviembre pic.twitter.com/anmZM1OTei — UFC Español (@UFCEspanol) November 14, 2025

¿Dónde ver UFC 322, Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev?

La función de UFC 322 tiene dos peleas de título, la estelar es Jack Della Maddalena vs Islam Makhachev por el campeonato de peso welter, y en la coestelar el Valentina Shevchenko vs Weili Zhang por el oro de la categoría mosca femenil.

Preliminares: 17:00 horas, tiempo del centro de México

Cartelera principal: 21:00 horas, tiempo del centro de México

Della Maddalena vs. Makhachev: 23:30 horas, tiempo del centro de México

En México puedes ver las peleas preliminares en Fox Sports y las estelares en Fox Sports Premium.

169.8 libras registra el campeón de los pesos wélter para defender!#VeChain | #UFC322 | Sáb. 15 de Nov. pic.twitter.com/VUdLffdp7Z — UFC Español (@UFCEspanol) November 14, 2025

Cartelera completa de UFC 322

Cartelera principal

Jack Della Maddalena (campeón) vs Islam Makhachev — título welter

Valentina Shevchenko (campeona) vs Zhang Weili — título mosca

Leon Edwards vs Carlos Prates — peso welter

Beneil Dariush vs Benoit Saint-Denis — peso ligero

Roman Kopylov vs Gregory Rodrigues — peso mediano

Preliminares

Baysangur Susurkaev vs Eric McConico — peso mediano

Bo Nickal vs Rodolfo Vieira — peso mediano

Erin Blanchfield vs Tracy Cortez — peso mosca

Kyle Daukaus vs Gerald Meerschaert — peso mediano

Angela Hill vs Fatima Kline — peso paja

170 libras marca el retador Islam Makhachev para su pelea por el cinturón!#VeChain | #UFC322 | Sáb. 15 de Nov. pic.twitter.com/CdkqYAKm5s — UFC Español (@UFCEspanol) November 14, 2025

Solo 10 peleadores en la historia han logrado ser campeones en dos divisiones en la UFC, tanto Zhang Weili como Islam Makhachev quieren unirse a esa lista, pero no la tendrán nada fácil, pues enfrentan, cada uno, a un rival complicado.

Zhang Weili como se enfrenta a una peleadora llamada a ser de las mejores de la historia en UFC, Valentina Shevchenko, quien es de las campeonas más sólidas en la historia de la compañía.

Del otro lado, Islam Makhachev quiere su segundo título luego de ser campeón de peso ligero. Subió a la categoría de peso welter, en donde su rival es el australiano Jack Della Maddalena, quien tendrá su primera defensa y ha estado entrenando fuerte al lado de Craig Jones para defender los derribos del ruso.

