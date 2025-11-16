Aficionado molesto se encara con Jimmy Butler en la calle por hacerlo perder 3 mil dólares (VIDEO)

Jimmy Butler vivió un momento de tensión en las calles de San Francisco, pues el basquetbolista se encontraba caminando después de comprar un café y se topó con un aficionado y apostador que se encaró con el atleta de los Golden State Warriors por hacerlo perder 3 mil dólares.

“Bro, metí 3 mil dólares para cobrar 30 mil. ¿Por qué carajos no anotaste 30 puntos? Tenías que haber hecho más, cabr... ¿Acaso trabajas para Las Vegas o qué?”, le gritó el aficionado a Jimmy Butler, mientras el estadounidense pasaba por enfrente de su automóvil.

Cabe recalcar que Jimmy Butler no ha llegado a 30 puntos en los últimos tres encuentros de los Golden State Warriors y el partido por el que le reclamó este apostador fue ante los San Antonio Spurs, en el que el exjugador de Miami Heat jugó 35 minutos y consiguió 21 unidades.

Jimmy Butler recibió gritos por el tema de las apuestas deportivas

Jimmy Butler recibió gritos por parte de un aficionado por el tema de las apuestas deportivas, algo que ha crecido mucho en los últimos años en el mundo deportivo, pues han salido a la luz varios casos de atletas que están involucrados en apuestas que perjudican a su propio equipo.

Aunque el basquetbolista de los Golden State Warriors no tuvo que ver con algo de apuestas, un ludópata arremetió contra él por no meter 30 puntos en un partido, pero en el video se puede ver el enojo que tenía el apostador.

De igual forma, algunos internautas dejaron ver sus comentarios sobre este tema, y uno de ellos fue que por qué esta persona pensó que Jimmy Butler podía meter 30 unidades en un partido, si en 2025 su rendimiento es arriba de los 19 puntos.

Estos fueron los números de Jimmy Butler en su último encuentro

Los Golden State Warriors llevan una marca de 9-6 en la actual temporada y su último encuentro fue ante los New Orleans Pelicans, partido que terminaron ganando por marcador de 106-124 en la duela del New Orleans Arena.

En este encuentro, Jimmy Butler disputó 31 minutos con el equipo de Steve Kerr, consiguiendo 18 puntos, diez asistencias y tres rebotes, confirmando que esta temporada no ha podido pasar la barrera de las 30 unidades.

Mientras que Moses Moody, el base de los Golden State Warriors, sí tuvo mejores números que Butler, logrando 32 puntos, cero asistencias y cuatro rebotes, en los 33 minutos que estuvo dentro de la duela.

