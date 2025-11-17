Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido México vs Portugal; octavos de final del Mundial Sub-17

Luego de ganar su duelo de dieciseisavos de final, la Selección Mexicana Sub-17 se prepara para enfrentar a Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo de la especialidad que se realiza en Qatar. El duelo entre aztecas y lusos es este martes 18 de noviembre.

El Tricolor Sub-17 no tuvo la mejor ronda de grupos del torneo. De hecho avanzó a la fase final como el peor tercer lugar, fue el último equipo que logró su boleto y le tocó enfrentar a la selección que terminó mejor clasificada; Argentina, que ganó sus tres juegos.

#Sub17 | ¡Estamos en los Octavos de Final! 🙌🏻



Incondicionales nos vemos el martes, enfrentaremos a Portugal por el pase a la siguiente ronda del Mundial. 🇲🇽⚽️🇵🇹#ProyectoSelecciones | #SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/rd3HbU6KI9 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 15, 2025

¿Dónde ver el México vs Portugal del Mundial Sub-17?

El partido entre México y Portugal de los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17 inicia este martes 18 de noviembre a las 07:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver or la señal de TUDN y Canal 9.

¿Cómo llega al partido ante Portugal?

Con una gran actuación de Luis Gamboa (anotador de los dos goles mexicanos en el tiempo regular) y con el portero Santiago López como el héroe atajando un penalti y anotando el suyo propio en la tanda, la Selección Mexicana venció a Argentina en 16vos de final del Mundial Sub-17.

México estaba ganando el duelo ante la Albiceleste, pero un error de Santi López permitió el empate a tres minutos del final del juego. El cotejo se fue directo a tanda de penaltis, en donde el arquero azteca fue la gran figura.

En la ronda de 16vos de final el cuadro lusitano venció a Bélgica. El ganador entre México y Portugal se medirá ante el vencedor de Suiza vs Irlanda. Una llave complicada para el Tricolor, que busca su tercer título mundial en la categoría Sub-17.

La Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025 tiene el nuevo formato que se implementará en la Copa del Mundo 2026, con 48 selecciones y con una ronda más. Por este formato es que México pudo avanzar a la fase de grupos, pues terminó como el último mejor tercer lugar.

