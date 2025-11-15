Así inició la bella amistad entre México y Japón, que los tiene en los octavos de final del Mundial Sub-17

Aparte de ver sorpresas durante el Mundial Sub-17, una historia que se ha llevado los reflectores en este torneo es la amistad de México con Japón, la cual ha cruzado barreras, y se han vuelto virales en redes sociales todos los videos que circulan sobre las celebraciones de ambas escuadras.

La hermandad entre la Selección Mexicana y el combinado nipón inició desde la fase de grupos de la Copa del Mundo Sub-17, pues estos dos equipos se encuentran concentrados en el mismo hotel en Qatar, y cuando el Tricolor venció a Costa de Marfil en su segundo encuentro, los japonenses los recibieron en la entrada con un pasillo para festejar la victoria.

Esta amistad ha cruzado fronteras y demuestra cómo se deben llevar los equipos fuera de la cancha, además de que los dos conjuntos se encuentran en los octavos de final de la competencia y la única manera de que se enfrenten sería en la gran final del Mundial Sub-17.

¿Contra quién se enfrentará México y Japón en los octavos de final?

El final del Mundial Sub-17 cada vez está más cerca y México se encuentra entre los mejores 16 equipos del certamen, en busca de meterse a los cuartos de final de la competencia internacional juvenil.

El combinado que dirige el profesor Carlos Cariño tendrá un difícil reto al enfrentarse a su similar de Portugal en los octavos de final, equipo que terminó en segundo lugar de su grupo, ya que Japón adjudicó el primer puesto del sector B.

Por su parte, el cuadro nipón se verá las caras con su similar de Corea del Norte, selección que ya celebró un título mundial este año, pues la Sub-17 femenil logró coronarse campeón en el Mundial de la especialidad.

¿Cuándo serán los partidos de México y Japón de los octavos de final?

México buscará hacer la hazaña ante uno de los equipos favoritos del certamen, Portugal, selección que logró vencer 2-1 a Bélgica en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 y ahora busca dejar en el camino al Tricolor

La Selección Mexicana se verá las caras con los lusos el próximo martes 18 de noviembre en el Aspire Zone, el lugar donde se está llevando a cabo la Copa del Mundo Sub-17. El balón comenzará a rodar en punto de las 7:00 horas, tiempo del centro de México.

Por su parte, Japón se medirá ante Corea del Norte el mismo día que México, el martes 18 de noviembre, solo que este encuentro iniciará en punto de las 9:15 horas, tiempo del centro de México.

