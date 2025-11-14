¿Cuándo juega México en el Mundial Sub-17 y quién es su siguiente rival?

La Selección Mexicana celebra su pase a los octavos de final de la Copa del Mundo Sub-17

Luego de una gran victoria ante Argentina en los 16vos de final, la Selección Mexicana Sub-17 se prepara para enfrentar su duelo de octavos de final de la Copa del Mundo de la especialidad. El siguiente rival del cuadro azteca será Portugal.

Con una gran actuación de Luis Gamboa (anotador de los dos goles mexicanos en el tiempo regular) y con el portero Santiago López como el héroe atajando un penalti y anotando el suyo propio en la tanda, para poner al Tricolor en la siguiente ronda.

#Sub17 | ¡SOMOS MÉXICO! 🇲🇽



¡Estamos en Octavos de Final del Mundial Sub-17! 👏🏼



¡Remontada y triunfo en penales contra Argentina en Qatar 2025!



Nuestra aventura continúa. 🤩#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/AL0Nv10BaY — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

¿Cuándo y a qué hora juega México ante Portugal en el Mundial Sub-17?

El siguiente partido de la Selección Mexicana es ante su similar de Portugal. El compromiso es el próximo martes 18 de noviembre. Ambos equipos buscarán el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub-17 que se realiza en Qatar.

La Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025 tiene el nuevo formato que se implementará en la Copa del Mundo 2026, con 48 selecciones y con una ronda más. Por este formato es que México pudo avanzar a la fase de grupos, pues terminó como el último mejor tercer lugar.

De manera milagrosa el mini Tri logró avanzar a dieciseisavos de final y su rival es una selección contra la que históricamente les va mal: Argentina.

Cuando parecía que México se quedaba sin opciones, de ‘panzazo’ se calificó como el mejor octavo tercer lugar. La derrota de Arabia Saudita ante Mali y las tarjetas rojas de los árabes dieron el pase al Tri Sub-17.

El orgullo, la pasión, la entrega. Esto es lo que somos... 🥹



¡SOMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/i18jXCb9UD — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

El premio del Tricolor por ser octavo tercer mejor puesto fue enfrentar a Argentina, que terminó como la mejor selección en la fase de grupos. Ahora el cuadro azteca se medirá a la segunda mejor escuadra del Grupo B. Portugal terminó con seis unidades, por 7 de Japón.

En la ronda de 16vos de final el cuadro lusitano venció a Bélgica. El ganador entre México y Portugal se medirá ante el vencedor de Suiza vs Irlanda. Una llave complicada para el Tricolor, que busca su tercer título mundial en la categoría Sub-17.

