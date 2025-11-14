¡Histórico! México gana en penaltis y elimina a Argentina para avanzar a octavos de final del Mundial Sub-17

Jugadores de la Selección Mexicana celebran un gol ante Argentina en el Mundial Sub-17

Luego de igualar 2-2 en tiempo regular, la Selección Mexicana venció en penaltis a su similar de Argentina en la ronda de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo Sub-17, que se realiza en Qatar.

Con doblete de Luis Gamboa el mini-Tri se sobrepuso a la adversidad. El cuadro nacional empezó perdiendo el duelo a los nueves minutos de tiempo corrido. Los pupilos de Carlos Cariño no se desmoronaron y con buen futbol, además de gran corazón, encontraron la voltereta.

En los últimos 20 minutos el cuadro azteca estuvo metido en su propio campo, aguantando los ataques de Argentina, que avanzó a la ronda de 16vos de final como uno de los mejores equipo. La Albiceleste ganó sus tres partidos, estaba invicto y con gran número de goles anotados.

Al minuto 87 la historia cambió de manera dramática. Una pésima salida, un error garrafal de Santiago López, portero de México, dejó la portería abierta para el empate de Argentina. López se había mostrado muy confiable en acciones similares anteriores, pero en el momento clave falló.

El partido terminó empatado 2-2 luego de los 90 minutos. El conjunto sudamericano encontró el tanto de la igualdad tres minutos antes del final del cotejo. Esto permitió que el partido se fuera directo a penaltis. No se jugaron tiempos extra.

El siguiente rival del equipo clasificado será la Selección de Portugal. En octavos de final el equipo nacional buscará demostrar la garra que pusieron ante los sudamericanos para vencer al equipo europeo.

La Selección Mexicana Sub-17 sacó un gran resultado, pues venció a un entrenador que tenía tomada la medida al Tricolor. Argentina Sub-17 fue dirigida por Diego Placente, quien venía de ganarle a México en la Copa del Mundo Sub-20.

Además, el cuadro argentino venía de ganar por marcador abultado a Fiyi en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-17, mientras que los de Carlos Cariño perdieron ante Suiza y avanzaron como el último mejor tercer equipo de la primera ronda.

El Mundial Sub-17 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y los dieciseisavos de final no son la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo del torneo, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

