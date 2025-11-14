México se burla a lo grande de Argentina tras eliminarlos en el Mundial Sub-17: ¡la canción que más les duele! (VIDEO)

La Selección Mexicana Sub-17 se burló a lo grande de Argentina. Luego de eliminar a los albicelestes en la Copa del Mundo de la especialidad, el cuadro Tricolor festejó el pase a los octavos de final cantando la canción del Chavo del 8, regresando la celebración por lo pasado en el Mundial Sub-20.

Por segundo Mundial consecutivo México y Argentina se midieron en una ronda de eliminación directa. Hace unas semanas fue en la Copa del Mundo Sub-20, en donde los sudamericanos ganaron y se burlaron de los mexicanos con la canción de la famosa caricatura.

The Mexican players singing the Chavo del 8 theme, “que bonita vecindad”, after eliminating Argentina from the U-17 World Cup. 😂



pic.twitter.com/eL6csx0KpT — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) November 14, 2025

Ahora fue turno del Tricolor, que tras amarrar el pase a octavos en el Mundial Sub-17 Qatar 2025, festejó en los vestidores con el tema del Chavo del 8, causando revuelo en redes sociales, pues los aficionados aztecas aprobaron este hecho, mientras que los fans argentinos no están tan felices.

“Qué bonita vecindad, qué bonita vecindad, es la vecindad del chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda del verdad”, fue lo que estaban cantando los jugadores de la Selección Mexicana, en una clara referencia a las burlas argentinas.

México y Argentina empataron 2-2 en a ronda de 16vos de final del Mundial Sub-17. En tanda de penaltis el conjunto azteca venció a los sudamericanos, con lo que seguirán en lucha por el título del orbe.

El orgullo, la pasión, la entrega. Esto es lo que somos... 🥹



¡SOMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#ProyectoSelecciones pic.twitter.com/i18jXCb9UD — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) November 14, 2025

¿Qué sigue para México en la Copa del Mundo Sub-17?

Luego de una gran victoria ante Argentina en los 16vos de final, la Selección Mexicana Sub-17 se prepara para enfrentar su duelo de octavos de final de la Copa del Mundo de la especialidad. El siguiente rival del cuadro azteca será Portugal.

Con una gran actuación de Luis Gamboa (anotador de los dos goles mexicanos en el tiempo regular) y con el portero Santiago López como el héroe atajando un penalti y anotando el suyo propio en la tanda, para poner al Tricolor en la siguiente ronda.

La Copa del Mundo Sub-17 Qatar 2025 tiene el nuevo formato que se implementará en la Copa del Mundo 2026, con 48 selecciones y con una ronda más. Por este formato es que México pudo avanzar a la fase de grupos, pues terminó como el último mejor tercer lugar.

