Sinner, bicampeón de ATP Finals ante Alcaraz

Jannik Sinner luce con el trofeo de las Finals, ayer, en Turín.

La última entrega de la rivalidad “Sincaraz” para 2025 fue para Jannik Sinner. Sinner, segundo clasificado del mundo, venció por 7-6 y 7-5 al número uno, Carlos Alcaraz, por el trofeo de las Finales ATP, en el sexto enfrentamiento de este año entre los dos jugadores que están dominando el tenis varonil.

Jannik Sinner defendió el título ante sus seguidores locales italianos, logrando su segunda victoria sobre Alcaraz este año después de haber vencido también al tenista español en la final de Wimbledon.

“Fue una temporada increíble”, dijo Sinner. “Terminarla de esta manera, ante mis seguidores italianos, es muy especial para mí.”

Alcaraz ya había asegurado el puesto número 1 para terminar la temporada y estaba disputando su primera final en el evento para los ocho mejores jugadores del año. Alcaraz todavía lidera sus enfrentamientos directos con Sinner 10-6.

Sinner y Alcaraz se han enfrentado en las últimas tres finales de Grand Slam. Alcaraz venció a Sinner en un desempate en el quinto set para ganar el Abierto de Francia; Sinner se tomó la revancha en Wimbledon; luego Alcaraz volvió a imponerse en el Abierto de Estados Unidos.

También se enfrentaron este año en la final del Abierto de Italia (que ganó Carlos Alcaraz) y en la final del Abierto de Cincinnati (ganada por Alcaraz cuando Sinner se retiró debido a una enfermedad).

“Espero que estés listo para el próximo año porque yo estaré listo para, con suerte, jugar más finales contra ti”, dijo Alcaraz durante la ceremonia de entrega de trofeos.

A lo que Sinner añadió que espera que tengan “grandes, grandes batallas por delante”.

Jannik Sinner también ganó el Abierto de Australia, venciendo a Alexander Zverev en la final, por lo que él y Alcaraz ganaron dos majors cada uno este año.

En total, Alcaraz ha ganado seis majors y Sinner cuatro.

Ya temprano en el primer set, la multitud en Turín a favor de Sinner coreaba su habitual “Olé, olé, olé, olé; Sin-ner, Sin-ner.”

Un aficionado incluso sostuvo una imagen del tenista italiano representado como un santo.

Sinner salvó un punto de set en 5-6 en el ajustado primer set con un gran segundo servicio que Alcaraz no pudo devolver. Luego, el italiano tomó el control del desempate al correr hacia la pelota y responder con un globo que llevó a un remate.

“Estoy extremadamente feliz con cómo manejé la situación”, dijo Sinner sobre salvar el punto de set.

En dos ocasiones sus entrenadores trataron el muslo derecho de Carlos Alcaraz, y se lo envolvieron después del primer set.

Alcaraz rompió el servicio de Sinner en el juego de apertura del segundo set, pero Sinner luego igualó a 3-3.

Sinner volvió a animar a la multitud en el siguiente juego cuando ganó un largo rally y se llevó el dedo a la oreja, señalando que quería más ruido dentro del Inalpi Arena.

El tenista italiano rompió nuevamente el servicio de Alcaraz para cerrar el partido cuando el español falló un revés ancho, luego cayó de espaldas en la cancha aliviado.

“Fue muy emocionante”, dijo Sinner, quien fue suspendido por tres meses a principios de año después de resolver un caso de dopaje.

Alcaraz lideró 28-25 en tiros ganadores pero también tuvo más errores no forzados con 26-24.

Jannik Sinner dijo que quería mejorar su servicio después de la derrota ante Alcaraz en el Abierto de Estados Unidos, y lideró 8-5 en aces, pero también tuvo cinco dobles faltas contra ninguna de Alcaraz.

Fue la décima victoria consecutiva del italiano en las finales, remontándose a su derrota ante Novak Djokovic en la final de 2023. Además, Sinner no ha perdido un set en ese tramo.

Jannik Sinner también extendió su racha ganadora en canchas duras bajo techo a 31 partidos.

En la final de dobles, Harri Heliovaara (Finlandia) y Henry Patten (Gran Bretaña) se impusieron a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski por pizarra de 7-5 y 6-3.

