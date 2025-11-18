Javier Aguirre sorprende con sus siete cambios y este es el 11 inédito de México vs Paraguay; ¿juega La Hormiga?

Javier Aguirre hará varios cambios para el duelo de México ante Paraguay. El entrenador del Tricolor solo repetirá con Edson Álvarez, Raúl Jiménez, Israel Reyes y Marcel Ruiz en el 11 inicial. El resto serán jugadores que no estuvieron de inicio en el partido pasado de la Fecha FIFA.

La rotación del Vasco inicia desde la portería, en donde jugará Luis Ángel Malagón, sustituyendo a Raúl Rangel. Acompañando a Edson Álvarez e Israel Reyes en la defensa estarán el Chiquete Orozco y Mateo Chávez.

En el mediocampo jugará Erik Lira y Gilberto Mora, además de Marcel Ruiz. En la delantera el que vuelve a alinear es Raúl Jiménez, acompañado por Orbelín Pineda y el inédito Jorge Ruvalcaba.

¡Alineación lista! ✅



Así saldremos contra Paraguay en San Antonio, Texas. 🏟️#SomosMéxico 🇲🇽@adidasMX



* Publicidad para México pic.twitter.com/P9Fa2sHOX0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 19, 2025

La gran ausencia es del delantero de Chivas, Armando La Hormiga González, quien no jugó ante Uruguay, y ante Paraguay deberá empezar en la banca, esperando tener minutos como reemplazo de algún jugador.

El 11 de México ante Paraguay

Luis Malagón, Edson Álvarez, Israel Reyes, Chiquete Orozco, Mateo Chávez, Erik Lira, Gilberto Mora, Marcel Ruiz, Raúl Jiménez, Orbelín Pineda y Jorge Ruvalcaba.

Javier Aguirre y un fuerte mensaje para sus jugadores

La Selección Mexicana se prepara para darle la bienvenida al año mundialista. Estamos a poco más de seis meses para al arranque de la Copa del Mundo 2026 y el entrenador del Tricolor, Javier Aguirre, dio la fecha para la que ya tendrá listo el equipo que nos representará en la magna justa.

Antes del partido ante Paraguay, el estratega del Tricolor comentó que el equipo que irá al Mundial 2026 estará listo para marzo. También dijo que le queda tiempo de sobra para armar la mejor plantilla posible, pues el examen final es el 11 de junio, fecha en la que México inaugura el certamen.

“Dudas (no tengo) ninguna, pero quiero cambiar siete. Estoy buscando ver a todos y tratar de ser justo con todos los que llamo. Hay jugadores que me han llenado el ojo y el que no estén mañana (hoy) no significa nada para mí. Yo creo que el verdadero equipo estará hasta marzo. Insisto: tenemos tiempo de sobra, el examen final es el 11 de junio”, aseguró.

El siguiente rival de México es la Selección de Paraguay. Sobre este sinodal, el Vasco Aguirre destacó el trabajo de Gustavo Alfaro, entrenador de los Guaraníes, quien le ha dado, según el mexicano, un mejor funcionamiento.

aar