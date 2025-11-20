Pachuca va por revancha ante los Pumas tras un año y medio

La temporada regular de la Liga MX llegó a su final y ya se conoce a los seis equipos que pasaron de manera directa a los cuartos de final y a los cuatro conjuntos que estarán peleando el Play-In. Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey y Chivas no tienen problemas de quedarse en el camino antes de que inicie la Fiesta Grande. Por su parte, Xolos, Juárez, Pachuca y Pumas están obligados a conseguir los últimos dos boletos para estar dentro de los ocho mejores del Apertura 2025.

El duelo más atractivo del Play-In es en el que se verán las caras Tuzos y Universitarios. Los de la Bella Airosa podrán tomar revancha después de un año y medio y en las mismas instancias. En el Clausura 2024, los de la UNAM eliminaron a los hidalguenses en la tanda de penaltis, pues el marcador terminó 0-0.

El Dato: El duelo marcará el debut en Liguilla del técnico de los Tuzos, Esteban Solari, mientras que Efraín Juárez, timonel de los Pumas, afrontará su segunda experiencia.

El Pachuca llega con un enorme cambio. Al término del torneo y antes de que iniciara el repechaje, la directiva decidió correr a Jaime Lozano y contratar a Esteban Solari. El argentino declaró hace algunas semanas que le encantaría llegar a México y dirigir a los Pumas, el equipo de sus amores, pero lo que no tenía predestinado era que los hidalguenses serían el primer club que lo buscaría y ahora el objetivo primordial es eliminar a los auriazules.

En su presentación con el Pachuca, Esteban Solari no pudo evitar hablar del duelo ante los Pumas en el Play-In. Resaltó el amor que le tiene al conjunto universitario, pero también afirmó que el equipo al que él se debe es el cuadro de la Bella Airosa. “Nada va a cambiar mis sentimientos para con Pumas, una institución que me abrió las puertas para venir a México. Para mí, éste es un desafío muy grande, estamos trabajando, comprometidos, tratando de recuperar una identidad de equipo, de hacer un grupo unido, fuerte, para enfrentar este partido que es una Final para nosotros con gran profesionalismo y como me gusta a mí, competir al máximo”, dijo.

En una de las frases más polémicas de su presentación, aseguró que “paso a paso, uno no viene a vender espejitos de colores, uno viene a trabajar con el empeño y la humildad de siempre, sabiendo que llego a una institución importante; hay mucha calidad y mucho para mejorar”.

En el Play-In se definen los rivales del líder y sublíder de la Liga MX en los cuartos de final de la Liguilla para definir al campeón del futbol mexicano. El ganador del partido entre el séptimo y octavo clasificado se convierte de manera automática en el contrincante del club que termine la fase regular del campeonato en el segundo sitio. El vencedor del cotejo entre el perdedor entre el séptimo y el octavo y el ganador del noveno contra el décimo define al rival del líder de la temporada en la ronda de cuartos de final de la Liga MX.

El otro encuentro del Play-In es entre los Xolos y los Bravos de Juárez. Los conjuntos de la frontera saben que no hay un mañana si desean seguir con vida dentro del campeonato. Ambos clubes son la sorpresa del torneo y así desean seguir siéndolo.

El cuadro dirigido por Sebastián Abreu es un equipo muy compacto y con un ataque poderoso. Gilberto Mora, la sensación mexicana de 17 años, es quien comanda este equipo y desea meterlos a los cuartos de final. Por otra parte, el timonel de los juarenses, Martín Varini, se convirtió en la sorpresa del campeonato y, aunque ya suena para ser nuevo DT del Necaxa, aún tiene pendiente el Play-In.

Por primera vez, Xolos de Tijuana y Bravos de Juárez se enfrentarán en una instancia de Liguilla. Ambos llegan después de un torneo cerrado, separados por sólo un punto, y con realidades muy distintas en su cierre de fase regular.

Tijuana terminó séptimo con 24 puntos, después de romper en la Jornada 17 una racha de cinco partidos sin ganar.

Hay que recordar que el ganador de esta llave es el nuevo rival de los Tigres, mientras que el perdedor enfrentará al ganador del Pachuca vs. Pumas por el último boleto para convertirse en el oponente del Toluca.

Partidos play-In

Así se juega el Play-In

Play-In 1

Se enfrenta el 7 contra el 8 de la tabla general. El ganador avanza directo a cuartos de final para chocar con el segundo lugar de la competencia.

Play-in 2

El 9 y 10 de la general chocan por el boleto al Play-In Final. El ganador va contra el perdedor del Play-In 1. El que cae se despide del torneo.

Play-in Final

El perderdor del Play-In 1 choca ante el triunfador del Play-In 2 a un solo partido. El ganador de este encuentro va a la Liguilla y se verá las caras ante el líder del campeonato.

Cuartos de final al momento