República Democrática del Congo asistirá a su primer Mundial tras vencer a Jamaica en el repechaje

Ya solo queda un cupo en la Copa del Mundo del 2026 después de la victoria de la República Democrática del Congo por la mínima sobre Jamaica en la cancha del Estadio AKRON, partido que se definió hasta los tiempos extras.

Durante la primera parte solo apareció la tarjeta amarilla de Ronaldo Webster de Jamaica, aunque el conjunto de África fue el que manejó los tiempos del partido, mientras que los jamaiquinos esperaban a tener la pelota para armar su ataque contra la meta rival.

En los primeros 45 minutos, RD del Congo tuvo cuatro tiros totales sobre los tres de Jamaica, además de que la mayor parte del Estadio AKRON estaba apoyando al equipo que dirige Sebastien Desabre, ya que la afición mexicana conectó muy bien con la del Congo y desde antes del partido armaron fiesta a las afueras del recinto.

🚨 ¡GOOOOOOOOOL DEL CONGO! 🇨🇩🔥 ¡EN TIEMPOS EXTRA! 😱 ¡Tuanzebe se encontró el balón en el área y pone el gol que los está llevando a la Copa del Mundo! 🏆👏🔥#RumboAlMundial26 pic.twitter.com/DzCZclLlUF — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 31, 2026

La afición de la República Democrática del Congo que realizó el viaje a México para ver a su selección en acción se llevó una gran satisfacción, ya que será la primera vez que el equipo africano dispute una Copa del Mundo en su historia.

Al minuto 84 de tiempo corrido la República Democrática del Congo espantó a Jamaica cerca del final del encuentro, pues anotaron el primer gol del cotejo, pero el abanderado marcó fuera de lugar por parte de uno de los delanteros, así que la anotación no subió al marcador.