¡OFICIAL! Así se juegan las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX; partidos y cruces

De manera oficial quedaron definidas las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Luego que se jugaron todos los partidos de cuartos de final, los equipos ya conocen su destino y camino para buscar el título del futbol mexicano.

El actual campeón de la Liga MX es el Toluca. El conjunto choricero es comandado por Antonio Mohamed, quien busca el bicampeonato. Ya solo quedan cuatro escuadras con vida en el presente torneo.

Así se juegan las semifinales del Apertura 2025 de la Liga MX

Cruz Azul vs Tigres

Toluca vs Monterrey

Siguiente parada: la Sultana ⚽️👹 pic.twitter.com/WwUhzhMF8b — Toluca FC (@TolucaFC) December 1, 2025

Así avanzaron los clubes a la siguiente ronda

El primer club en avanzar a semifinales fue Rayados de Monterrey, que dejó en el camino a las Águilas del América. Aunque el cuadro de Coapa ganó el duelo de vuelta, no fue suficiente para que pudieran alcanzar una nueva antesala de la final.

El otro equipo que avanzó a semifinales fue el actual campeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, que avanzaron gracias a lo hecho en Juárez, pues en el duelo de vuelta empataron sin anotaciones ante los Bravos, que tuvieron un buen torneo, pero no llegaron más allá de cuartos de final.

Los Tigres se confirmaron en la siguiente ronda del semestre luego de darle vuelta a la eliminatoria ante los Xolos, que dejaron ir una ventaja de tres tantos y cayeron por 5-0 en el Volcán. Una noche redonda para el conjunto de la UANL.

Cruz Azul logró llegar a semifinales con una victoria muy trabajada sobre las Chivas. A La Máquina le bastaba la igualdad para avanzar por mejor posición en la tabla, pero en tiempo complementario sellaron el triunfo de 3-2.

¡Las Semifinales están listas! 🔥



Los cuatro que sueñan con la gloria ya están definidos… Y lo que viene promete emociones a tope. ✨#AP25 #LaFiestaDeLaAfición pic.twitter.com/Ry4p7Q6ty9 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) December 1, 2025

Posibles finales de la Liga MX

Con las semifinales que hay se puede tener una final regia entre las opciones. El ganador del Toluca vs Monterrey se enfrentará al vencedor del Cruz Azul vs Tigres. Las opciones sin duda dejan en puerta una buena serie por el título del futbol mexicano.

La última vez que se jugó una final regia fue en 2017, cuando los Tigres de la UNAL se coronaron campeones. Rayados y los de la UNAL han disputado varios partidos de serie final, incluso de semifinales.

