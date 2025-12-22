Con 12 goles, Gilberto Mora cierra 2025 como el máximo anotador Sub-17 del mundo

El Apertura 2025 fue un torneo lleno de emociones, pero para los Xolos de Tijuana, llegó a su fin a principios de diciembre. La eliminación a manos de los Tigres de la UANL en los Cuartos de Final marcó un cierre anticipado para el equipo, y con ello, también para su joven estrella, Gilberto Mora. Aunque su temporada terminó antes de lo esperado, su impacto en el futbol juvenil ha sido monumental y digno de reconocimiento.

Mora, un delantero de tan sólo 17 años, ha logrado destacar en el mundo del futbol, convirtiéndose en el máximo goleador a nivel global entre jugadores menores de 17 años. A lo largo del año, acumuló un impresionante total de 12 goles, superando a sus competidores más cercanos, el alemán Lennart Karl y el irlandés Michael Noonan, quienes finalizaron el año con 9 goles cada uno. Este logro resalta la capacidad de Mora para hacer la diferencia en el campo, así como su determinación para sobresalir en un deporte altamente competitivo.

5.2 millones de dólares es el valor de Gilberto Mora en el mercado

Su año estuvo marcado por una participación activa en diversas competiciones. Con los Xolos, Mora anotó un total de 9 goles, de los cuales 7 fueron en la Liga MX y 2, en la Leagues Cup. Este rendimiento no sólo lo posicionó como un jugador clave para su equipo, sino que también evidenció su habilidad para adaptarse a diferentes contextos de juego y competir a un nivel alto en múltiples torneos.

Además de su destacada actuación en la liga, Mora tuvo la oportunidad de representar a México en el Mundial Sub-20, que se celebró en Chile durante el verano. En este torneo, el joven delantero se lució, anotando 3 goles y demostrando su capacidad para brillar en el escenario internacional. Su performance no sólo le valió elogios, sino que también lo estableció como un talento a seguir en el futuro del futbol.

19 días faltan para que inicie el Clausura 2026 de la Liga MX

Aparte de sus logros como goleador, Mora se destacó en varias estadísticas que demuestran su versatilidad y capacidad de juego. Lideró la categoría en asistencias con un total de 4, lo que indica su habilidad para no sólo marcar goles, sino también para crear oportunidades para sus compañeros. Además, su contribución total a goles alcanzó los 16, lo que lo convierte en un jugador integral en el ataque.

En términos de juego ofensivo, Gilberto Mora brilló en varias métricas clave. Con 57 pases clave realizados y 23 remates a puerta, su presencia en el campo fue innegable. Estas cifras reflejan no sólo su destreza como delantero, sino también su compromiso en el juego, lo cual es fundamental para cualquier jugador que aspire a alcanzar la cima del futbol profesional.

40 la posición de Morita en los valores de la Liga MX

Su habilidad para completar pases también fue notable, ubicándose entre los mejores en esta categoría, lo que resalta su comprensión táctica del juego.

La proyección de Gilberto Mora es impresionante y ha captado la atención de analistas y aficionados por igual. Muchos consideran que si continúa su desarrollo en esta dirección, podría llegar a ser uno de los futbolistas más destacados de su generación. La combinación de su talento natural, habilidades técnicas y ética de trabajo lo posicionan como un prospecto que no sólo puede brillar en la Liga MX, sino también en competencias internacionales de mayor envergadura.

El impacto de Gilberto Mora trasciende las estadísticas; su influencia en el equipo y en el futbol juvenil es palpable. Es un modelo a seguir para muchos jóvenes futbolistas, una prueba de que con dedicación y esfuerzo se pueden alcanzar grandes logros, incluso a una edad temprana. Morita no sólo es un anotador, sino un líder en crecimiento que puede inspirar a otros a superar sus propios límites.

A medida que se cierra la temporada 2025 y nuevos desafíos se avecinan, los seguidores de los Xolos y del futbol mexicano estarán atentos a la evolución de Gilberto Mora. La expectativa es alta, y todos esperan ver cómo este joven talento continúa desarrollándose en los próximos años. Mora ha demostrado estar preparado para asumir más responsabilidades en el campo, y su futuro en el futbol se vislumbra brillante.

Gilberto Mora ha tenido un año sobresaliente, consolidándose como el máximo goleador mundial en su categoría y dejando una huella indeleble en el futbol juvenil. Su talento, visión de juego y un futuro prometedor lo convierten en un nombre que seguramente resonará en el mundo del futbol durante años. La afición y los expertos en el deporte esperan que su carrera siga en ascenso y que pronto podamos verlo brillar en las ligas más importantes del mundo.