Texans aplasta a Steelers y logra último boleto a ronda divisional

El camino al Super Bowl │ Así se juega la ronda divisional │ Reacciones de los protagonistas ı Foto: Especial

Los Texans se convirtieron en el último clasificado a la ronda divisional de los playoffs de la NFL, y por ende en el rival de los Patriots, quedando así definidos los cuatro encuentros de la antepenúltima fase de la postemporada. Lo hicieron tras imponerse a los Steeler en el Acrisure Stadium por un apabullante 30-6, en el que pudo ser el último juego del legendario quarterback Aaron Rodgers.

Houston aseguró la victoria en el último cuarto, con los tres touchdowns que consiguió en cascada, el primero de ellos luego de que Will Anderson Jr. le quitó un balón a Aaron Rodgers y el tercero después de que Calen Bullock interceptó un pase del veterano mariscal de campo.

Los Texans confirmaron que su cierre no fue casualidad, pues terminaron la temporada regular con nueve triunfos y el próximo domingo visitan a los Pats.

El Dato: Los Seahawks derrotaron por marcador de 13-3 a los 49ers en la Semana 18 el pasado 3 de enero, en duelo celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La ronda divisional promete las mismas emociones que los juegos de comodines y todo comienza el próximo sábado 17 de enero, cuando los Buffalo Bills visiten Denver para medirse ante los Broncos, los primeros sembrados y favoritos en la Conferencia Americana. Ese mismo día, los Seahawks, que también descansaron la primera semana por haber sido los mejores en la Conferencia Nacional, son locales ante unos crecidos 49ers que eliminaron al campeón Philadelphia.

El domingo 18 de enero se conocerán los últimos dos finalistas de conferencia. El Soldier Field es la sede para el duelo entre Bears y Rams, en un enfrentamiento que luce muy parejo y al que ambos llegan con mucha confianza, sobre todo Chicago, que se repuso de una desventaja de 18 puntos ante los Packers para seguir con vida rumbo al Super Bowl.

La ronda divisional terminará en el Estadio Gillette, donde los Pats, los segundos sembrados de la Conferencia Americana, serán locales contra los Texans.

14 partidos ganó Broncos en la temporada regular

San Francisco tiene revancha inmediata frente a Seattle luego de su derrota en la Semana 18. El balance en playoffs es parejo entre ambos, pues cada uno tiene un triunfo después de dos antecedentes, el más reciente de ellos el 14 de enero del 2023 en la ronda de comodines, duelo que ganaron los de la Bahía por marcador de 41-23.

Brock Purdy intentará guiar a los 49ers por segunda vez a un Super Bowl, como lo logró hace tres años, pero antes los de California deben superar a Sam Darnold y compañía, que en la temporada regular fueron los mejores en la NFC con marca de 14-3.

En el otro encuentro de la Conferencia Nacional, el historial entre Chicago y Los Ángeles también arroja una victoria por bando. No se enfrentan en postemporada desde hace 40 años, cuando el 12 de enero de 1986 los Osos se impusieron con un aplastante 24-0 en la final de la Conferencia Americana.

Caleb Williams quiere volver a ser el héroe en el Soldier Field como lo fue ante los empacadores de Green Bay, pero Matthew Stafford y compañía prometen ponerle las cosas más complicadas que Jordan Love y los Packers.

Por su parte, Bo Nix y los Broncos entran en acción y parten como favoritos ante Josh Allen y los Bills, que tienen que volver a ganar en patio ajeno para mantener sus esperanzas por llegar al Super Bowl del próximo 8 de febrero.

Buffalo es el único finalista de conferencia de la campaña pasada que puede repetir en esta postemporada, pues Eagles quedó fuera el fin de semana, mientras que Chiefs y Commanders no clasificaron a playoffs y fueron una de las decepciones de la temporada.