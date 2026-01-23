Casemiro se va del United tras 4 años

EL BRASILEÑO durante el video en el que se despide del Manchester United.

Casemiro dejará el Manchester United al final de la temporada, anunció el club de la Premier. El contrato del internacional brasileño expirará después de cuatro años en Old Trafford, durante los cuales ganó la Copa FA y la Copa de la Liga inglesa.

“Llevaré al Manchester United conmigo durante toda mi vida. Desde el primer día que salí a este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial”, afirmó Casemiro.

El centrocampista de 33 años se unió al United desde el Real Madrid por 60 millones de dólares en 2022, después de ganar tres títulos de la liga española y cinco Ligas de Campeones.

Nunca logró repetir sus mejores actuaciones en Premier, pero anotó un gol en el triunfo de la final de la Copa de la Liga del United sobre el Newcastle en 2023.

Hasta ahora, ha disputado 146 partidos y ha marcado 21 goles para el United.

Casemiro no mencionó cuáles son sus planes más allá del final de la temporada, cuando se convertirá en agente libre.

“No es momento de decir adiós; hay muchos más recuerdos por crear durante los próximos cuatro meses”, expresó. “Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos; mi enfoque completo, como siempre, seguirá siendo darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito”.

El Manchester United está en quinto lugar en la general y tiene como objetivo la clasificación para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

La salida de Casemiro se produce en un momento en que el equipo 20 veces campeón de la liga inglesa está en un periodo de cambios tras la reciente salida del entrenador en jefe, Ruben Amorim.

Fue el segundo entrenador o director técnico despedido durante el tiempo de Casemiro en Old Trafford.

El exjugador Michael Carrick ha sido nombrado entrenador en jefe hasta el final de la temporada.

El domingo, el Arsenal recibe al Manchester United, que buscará respaldar su impresionante actuación contra el City y probablemente jugará nuevamente al contraataque en el Emirates Stadium.

El Aston Villa, que es tercero y está empatado en puntos con el City, viajará para enfrentar al Newcastle.

El Liverpool está en el cuarto lugar a siete puntos del City y Villa antes de viajar a Bournemouth.

Por otra parte, el Manchester City ha gastado más de 500 millones de dólares en los últimos 12 meses para renovar una plantilla envejecida en un intento por recuperar el estatus del equipo como el mejor de Inglaterra. Con la evidencia actual, no será una solución rápida.

Tras la derrota del sábado 2-0 en el derbi contra el Manchester United, el equipo de Pep Guardiola cayó el martes por 3-1 ante el Bodø/Glimt en la Liga de Campeones. Ambos partidos expusieron las deficiencias en la plantilla del City a pesar del derroche del club que ha continuado gastando en enero con la llegada de Antoine Semenyo y Marc Guehi.

Todavía no hay un verdadero reemplazo para el delantero Erling Haaland, quien podría estar mostrando los efectos tras perderse un partido. Ha marcado un gol en sus últimos ocho partidos, de penal.

El City no ha fichado a un lateral derecho para reemplazar a Kyle Walker, por lo que ha estado confiando en el centrocampista Matheus Nunes para cubrir esa posición.