Javier Aguirre tiene 30% de su base de jugadores para el Mundial lesionada

El vasco le grita a sus futbolistas durante el partido del pasado domingo.

La Selección Mexicana y Javier Aguirre no pasan por su mejor momento y no nos referimos al deportivo, sino al físico. Varios de sus jugadores base para encarar el Mundial del 2026 están lesionados y muchos de ellos se recuperarían a pocos días de que arranque la competencia en el país.

El 30 por ciento de los futbolistas en los que Javier Aguirre ha confiado para encarar este campeonato se acaban de someter a una cirugía o se encuentran en plena recuperación para estar a punto de cara a la siguiente justa veraniega.

El caso más reciente de lesiones es el de Edson Álvarez, el capitán del Tricolor dio la mala noticia el pasado fin de semana mediante sus redes sociales.

TE RECOMENDAMOS: Grand Slam Sinner llega a 18 triunfos al hilo en Australian Open

El Dato: El expresidente de la FIFA Joseph Blatter respaldó una propuesta de boicot de aficionados a los partidos del Mundial debido a la conducta de Donald Trump.

“El día 1 de diciembre, durante el derbi contra Galatasaray, sufrí un golpe fuerte en el tobillo casi al final del partido. En coordinación con el cuerpo médico y gracias al trabajo que realizamos, pude continuar jugando en los encuentros posteriores. Sin embargo, las molestias persistieron, por lo que se tomó la decisión de parar, lo que lamentablemente me impidió disputar la final de la Supercopa”, se puede leer en el comunicado.

Otro de los casos más sonados es el de Santiago Gimenez, quien desde octubre no juega por una lesión en el tobillo que lo llevó al quirófano a finales de diciembre. Se ha rumorado que en las últimas semanas Javier Aguirre ya habló con el delantero del Milan de Italia para decirle que está seguro en la lista final, pero que necesita recuperarse y entrenar al cien, pues no quiere convocarlo y que al final se vaya a agravar su lesión y evite su regreso a las canchas.

Alexis Vega fue sometido a una artroscopía para limpieza articular en la rodilla. La baja se estima en cuatro a seis semanas; estaría disponible en febrero.

23 partidos dirigidos tiene Javier Aguirre con el Tricolor

El capitán y atacante del Toluca ha sido vital para que los Diablos Rojos puedan ser los actuales bicampeones del futbol mexicano. El goleador entró en los últimos minutos de la final ante Tigres y fue fundamental a la hora de la tanda de penaltis, ya que se encargó de cobrar el que le diera otra estrella más a los choriceros.

Alexis Vega decidió someterse a la operación para poderse recuperar más rápido y llegar en buen momento al Mundial. Estaría listo para abril y podría regresar a las canchas a mediados del mismo mes, pero todo depende de lo que diga el doctor del Toluca y de la Selección Mexicana, pues no quieren arriesgarlo y que al final no pueda participar en la justa.

Rodrigo Huescas, Luis Chávez y Jesús Orozco Chiquete son los tres futbolistas que prácticamente están descartados para ir al Mundial. Huescas sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y su regreso a las canchas sería entre 6 y 10 meses, por lo que luce muy complicado que pueda aparecer en la lista final.

Luis Chávez salió lesionado en la última Copa Oro, aunque su nivel no era el mismo que mostró en 2022, Javier Aguirre sí lo tenía considerado, pero también sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y su recuperación tardaría menos de un año.

Si el jugador logra regresar antes a las canchas y tener una recuperación prácticamente inmediata podría obtener una oportunidad en las últimas convocatorias, pero su posición está muy poblada en el Tricolor y no venía siendo titular con el Vasco.

Jesús Orozco Chiquete se lesionó con el Cruz Azul. El defensor central era uno de los que más le gustaban a Aguirre, pues sobre todo es uno de los pocos zagueros que manejan con seguridad la zurda y podría ser el sustituto perfecto en lugar de Johan Vásquez.

César Huerta también está descartado por el momento, pero su recuperación no tardaría mucho. Según los doctores, en dos meses podría salir de la pubalgia que sufrió y ser considerado por Aguirre.

El entrenador nacional ya ha declarado que en un inicio no le gustaba la manera en la que jugaba, pero posteriormente lo convencieron de llamarlo y así fue como se ganó un lugar en el equipo de Aguirre.

En la última convocatoria el ausente fue Gilberto Mora. La joya de Xolos y del futbol mexicano tuvo que ser baja de la Selección Mexicana para enfrentar a Panamá y Bolivia. El joven de 17 años sufrió una pubalgia que lo marginó de la concentración y se tiene previsto que regrese a las canchas en poco más de un mes.

Javier Aguirre declaró que tiene prácticamente a 20 de los jugadores que llamará para el Mundial, por lo que solamente tendría seis dudas. Resaltó que sí llamaría un colchón de futbolistas por si surge alguna lesión de último momento.