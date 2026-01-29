Vergonzoso

Anatoli Trubin en el momento exacto en el que hace su cabezazo para el último gol del partido, ayer.

Con un gol de Anatoliy Trubin, el arquero del Benfica, en el minuto 98 de juego, fue como el conjunto de Portugal logró vencer al Real Madrid en la cancha del Estadio da Luz por marcador de 4-2, con lo que se metieron como el último lugar al repechaje y sacaron a los merengues de los ocho primeros puestos, obligándolos a jugar los playoffs por segundo año consecutivo.

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa tuvo su tercera derrota en la actual campaña de la Liga de Campeones, con la que se quedan con 15 unidades en la tabla general y descienden hasta el noveno puesto de la general, por lo que tendrán que jugar los playoffs de la competencia por segundo año consecutivo.

El compromiso inició con el gol de Kylian Mbappé al minuto 30 de tiempo corrido, con el que llegó a 12 goles en la campaña con el conjunto blanco; sin embargo, la respuesta por parte del Benfica no tardó en llegar en el encuentro, pues fue al 36’ de juego cuando apareció Andreas Schjelderup con un remate de cabeza para igualar el tablero.

Antes de llegar al medio tiempo, el Benfica tomó la ventaja en el partido con un tiro desde los once pasos; el delantero griego Venglis Pavlidis fue el encargado de pararse frente a Thibaut Courtois y anotar el segundo gol de la noche para el equipo de José Mourinho.

Al comienzo del segundo tiempo, el conjunto portugués volvió a aprovechar una oportunidad al ataque para aumentar la ventaja sobre el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa. Andreas Schjelderup escribió su nombre por segunda vez en el marcador para el 3-1 parcial en el tablero, con el que el Benfica se llevó la victoria.

Para el minuto 58 de juego, Arda Güler realizó una gran jugada dentro del área, se quitó a un rival y mandó un centro raso retrasado, donde apareció Kylian Mbappé para rematar al segundo poste de Anatoliy Trubin. El Real Madrid y el Benfica podrían verse las caras de nuevo en el repechaje de la Champions League.

Por otro lado, el Barcelona necesitaba una victoria obligada en la última jornada de la Champions League ante el Copenhague, pero el conjunto de Hansi Flick sufrió durante el primer tiempo tras el gol de Viktor Bjarki Dadason, pues puso contra las cuerdas a los blaugranas con su anotación al minuto 4 de juego.

Sin embargo, los blaugranas salieron en busca de la victoria en el segundo tiempo y fue al 48’ de tiempo corrido cuando Robert Lewandowski quedó solo frente al arco para igualar el tablero tras una gran jugada de Lamine Yamal.

El Barcelona no soltó el pie del acelerador y al 60′ de juego apareció el dorsal ‘10′ de los culés en los linderos del área para sacar un remate colocado al segundo poste del arco rival y, gracias a un desvío de la defensa, terminó incrustándose en el arco para el 2-1.

La tercera anotación fue de Raphinha desde los once pasos al minuto 69, tras una falta de Junnosuke Suzuki sobre Lewandowski y, para cerrar el encuentro, apareció Marcus Rashford con un gran disparo en un tiro libre con el que venció el arco de Dominik Kotarski para cerrar el marcador 4-1.

El sorteo de la Champions para conocer los cruces de los playoffs se llevará a cabo este viernes 30 de enero en punto de las 5:00 horas, tiempo del centro de México.

FICHA SORTEO

Cuándo: viernes 30 de enero

Hora: 5:00

Dónde: Nyon, Suiza.