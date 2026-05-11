¿México organizará el Mundial de Clubes 2029? Esto se sabe AL MOMENTO

México podría ser sede del Mundial de Clubes 2029, de acuerdo con Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, quien reveló que al interior del organismo se analiza la posibilidad de presentar una candidatura para la competencia.

“Siendo miembro del Comité de FIFA de competencias en equipo varoniles, México tiene los elementos, sabiendo cómo está creciendo esta competencia en número de clubes, para, en su momento, presentar como candidatura la de México para el Mundial de Clubes”, aseguró el también presidente de la Liga MX ante la prensa.

¿SE PODRÍA ORGANIZAR UN MUNDIA DE CLUBES EN MÉXICO? 🤔



El plan que tiene Mikel Arriola para traer a los mejores clubes del mundo #FSRadioMX pic.twitter.com/BJvnwdkX1e — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 12, 2026

El Mundial de Clubes 2029 será el segundo que cuente con la participación de 32 equipos, cifra que se instauró desde la edición del 2025, que se realizó en Estados Unidos, donde el Chelsea se convirtió en campeón tras imponerse al PSG en la gran final.

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Mikel Arriola explica por qué México recibiría el Mundial de Clubes

Mikel Arriola aseguró que el Mundial de Clubes 2029 tiene muchas posibilidades de celebrarse en México no solamente por la celebración del Mundial 2026, pues el país también se perfila para ser sede de la Copa del Mundo Femenil del 2031.

“Estamos en una posición muy relevante para el Mundial Femenil 2031, pero también vamos a ser anfitriones del Premundial Sub-20, que generan un espacio para los Juegos Olímpicos. Ese es otro elemento adicional que FIFA nos ha reconoció y Concacaf”, recalcó el comisionado de la FMF.

Ser anfitrión de grandes eventos futbolísticos a nivel regional e internacional sería la llave que le daría a México la sede del Mundial de Clubes 2029.

¿Cuáles países son candidatos a sede para el Mundial de Clubes 2029?

México tendrá varios rivales en la contienda por recibir el Mundial de Clubes 2029, pues otros nueve países han levantado la mano para organizar el certamen.

Alemania, Australia, Brasil, Qatar, Estados Unidos e Inglaterra también tienen interés en ser anfitriones del evento. Por su parte, España, Portugal y Marruecos quieren ser sedes conjuntas.

Hasta el momento, Cruz Azul, PSG, Pyramids, Al-Ahli y Flamengo ya tienen asegurado su boleto al Mundial de Clubes 2029 por su condición de monarcas de sus respectivas confederaciones.

EVG