Real Madrid gana con un polémico penalti ante Rayo

Kylian Mbappé festeja con Vinicius Jr. el gol de la polémica, ayer, en LaLiga de España.

Kylian Mbappé volvió a ser decisivo para el Real Madrid, convirtiendo un polémico penalti en el décimo minuto de compensación del segundo tiempo para rescatar la victoria 2-1 sobre el Rayo Vallecano y volver a colocar a los merengues a un punto del Barcelona, líder de LaLiga.

Vinícius Júnior también anotó para el Real Madrid después de ser abucheado nuevamente por los aficionados al inicio en el Estadio Santiago Bernabéu. Jude Bellingham, también abucheado cuando se anunció la alineación, tuvo que ser reemplazado a los diez minutos del partido debido a una aparente lesión en el tendón de la corva izquierda.

El Madrid venía de perder 4-2 con el Benfica, derrota que dejó al equipo fuera de los ocho puestos automáticos para los octavos de final de la Champions League. Volverá a enfrentar al Benfica en los playoffs.

El Dato: El Real Madrid visita la cancha del Valencia el próximo domingo 8 de febrero en su siguiente compromiso, en la Jornada 23 de LaLiga de España.

Fue un partido emocionante en el Bernabéu, con Kylian Mbappé dando la victoria al Madrid al convertir con frialdad el penatil de último minuto para su octavo gol en cinco partidos.

“Esto es el Real Madrid y para ganar al Rayo Vallecano, necesitamos hacer más que el resto de equipos de la Liga; igual que cuando vamos a Villarreal o Valencia”, advirtió el técnico Álvaro Arbeloa. “Para ellos es el partido del año”.

El resultado permitió al equipo de Arbeloa mantenerse al ritmo del Barcelona, que el sábado superó 3-1 al Elche.

“Ha sido una victoria con mucha energía, con el alma”, dijo Arbeloa, quien asumió el cargo tras reemplazar a Xabi Alonso el mes pasado. “Hemos necesitado al público. Sin ese empuje, no habría llegado”.

Los abucheos hacia Vinícius Junior se atenuaron después de que anotó de forma magnífica a los 15 minutos. El internacional brasileño superó a un par de defensores antes de enviar un disparo de derecha al ángulo superior.

El Rayo, que jugó con un hombre menos desde los 80 minutos después de que Pathé Ciss fuera expulsado con tarjeta roja directa por una falta dura, había igualado el marcador gracias a Jorge De Frutos al 49’.