Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Vancouver Football Club vs Cruz Azul; Ronda 1 de la Concachampions

Para cerrar la doble cartelera de la Concachampions este este miércoles 4 de febrero, el Cruz Azul visita Canadá para enfrentarse al Vancouver Football Club en el duelo de ida de la primera ronda del torneo de la Concacaf.

La Máquina estará en condiciones gélidas para buscar la victoria ante el Vancouver FC y empezar con autoridad en la Concacaf Champions Cup, en especial después del tropiezo de los Pumas ante el San Diego FC en la MLS.

NUESTRO DEBUT EN LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 🏆



JUNTOS POR LA VICTORIA EN VANCOUVER 🚂💙

¿Dónde ver el Vancouver vs Cruz Azul de la Concachampions?

El duelo entre Vancouver y Cruz Azul, de la primera ronda de la Concachampions, inicia este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de FOX ONE.

Día: 4 de febrero

Hora: 21:00 horas, CDMX

Transmisión: FOX ONE

¿Cómo llega Cruz Azul al duelo de Concachampions?

El Cruz Azul llega luego de su tercera victoria al hilo en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Empezó el semestre del futbol mexicano con derrota, pero desde entonces tiene únicamente victorias, la última ante Bravos en un duelo lleno de goles.

El conjunto cementero es sublíder y tendrá un duelo complicado en el Willoughby Community Park, de Vancouver, Canadá. Se esperan bajas temperaturas, lo que puede beneficiar a los locales, que están más acostumbrados a este clima.

Juntos. 💙



Inicia nuestro camino en busca de La Octava @TheChampions 🏆

Con el ánimo por los cielos La Máquina se enfrenta al Vancouver FC de la Canadian Championship (la Primera División de Canadá). El cuadro canadiense viene de empatar 2-2 ante el Cavalry, siendo su tercer duelo igualado en los más recientes 5 y con ello colocándose en el fondo de la tabla general.

Después de este duelo se espera que Cruz Azul pueda cerrar las salidas y llegadas de jugadoras. En cuanto a bajas, Jorge Sánchez estaría un paso más cerca de irse al PAOK de Grecia. En el lado de las altas, se menciona que Joao Pedro, del Atlético San Luis, y Christian Ebere, de Nacional.

