América vence al Olimpia en su debut en la Concachampions 2026 gracias a un gol de Ramón Juárez al 88′

América enfrentó al Olimpia en Honduras en su debut en la Concachampions 2026.

El América venció a dos minutos del final 2-1 al Olimpia en su debut en la Concachampions 2026. Ramón Juárez aprovechó un rechace de Edrick Menjívar en el área para darle la victoria a los dirigidos por André Jardine en la ida de la primera ronda del torneo, en el duelo celebrado en el Estadio Nacional “Chelato Uclés” de Tegucigalpa, Honduras. El otro gol de los de Coapa lo hizo Víctor Dávila.

El delantero chileno Víctor Dávila abrió los cartones en la última acción previa al entretiempo con un fogonazo de zurda en el centro del área tras un tiro de esquina para poner al frente a las Águilas.

El equipo hondureño emparejó los cartones en el quinto minuto del complemento con una gran definición de Jorge Álvarez, quien prendió el esférico con un colocado y potente tiro de derecha fuera del área para vencer a Luis Ángel Malagón.

Olimpia reacciona, pero Ramón Juárez le da triunfo agónico al América

Jorge Benguché había conseguido el gol de la voltereta para el Olimpia al minuto 56, pero el tanto fue anulado porque estaba en posición adelantada al momento de la asistencia de José Pinto.

Edrick Menjívar, guardameta de la escuadra catracha, impidió que Sebastián Cáceres le devolviera la ventaja al América con una gran atajada a un remate de cabeza al minuto 63. Al 68’ los que se salvaron fueron los azulcremas luego de que José Pinto sacó un remate raso que pasó apenas a un costado de la portería.

El canterano Ramón Juárez estuvo muy cerca de anotar al minuto 76, pero Edrick Menjívar tuvo otra destacada intervención y desvió el balón para que la acción culminara en un tiro de esquina. Otra salvada del cancerbero del Olimpia llegó al 82′ luego de un remate de cabeza de Sebastián Cáceres.

Ramón Juárez aprovechó un rechace de Edrick Menjivar a un tiro de Brian Rodríguez para marcar con el arco abierto y darle la victoria al América. Los de Coapa serán locales en la vuelta contra el Olimpia en el Estadio Ciudad de los Deportes el próximo miércoles 11 de febrero.

Tigres no puede en el frío extremo de Canadá

Los Tigres, actuales subcampeones de la Liga MX, igualaron sin goles en la cancha del Forge FC, el Tim Hortons Field de Hamilton, Ontario, Canadá, donde el duelo se celebró a -17 grados centígrados.

El cuadro dirigido por Guido Pizarro tuvo ocho remates al arco por cinco de los locales a lo largo del encuentro. Juan Brunetta había roto el cero en la segunda mitad, pero su diana fue invalidada por fuera de juego.

La vuelta entre Tigres y Forge FC en la primera ronda de la Concachampions 2026 se llevará a cabo el próximo martes 10 de febrero, cuando los de la UANL funjan como anfitriones en la cancha del Estadio Universitario.

