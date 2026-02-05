Le diría a ese niño que siga soñando: Obed Vargas

Llegó la hora de la verdad para Obed Vargas. El mexicano aparece en las ligas mayores y ahora representa a uno de los equipos más importantes del mundo y de España. Por fin fue presentado con el Atlético de Madrid. Durante la ceremonia, reconoció el amor que le tiene al conjunto colchonero y lo mucho que ilusiona a su familia.

“Mi primer recuerdo fue en el Vicente Calderón. Fui con mi padre a un partido de Champions. Me enamoré de esta institución y este club. Le diría a ese niño que siga soñando y haciendo lo que hizo, no cambiaría la historia”, dijo.

El nacido en Alaska, Estados Unidos, reconoció que se siente muy identificado con la historia y estructura del Atlético de Madrid a lo largo de los años.

Obed Vargas tiene la nacionalidad estadounidense y, por lo mismo, en el Mundial Sub-20 de 2023 defendió a las Barras y las Estrellas, pero se inclinó por México. ı Foto: Especial

“Mi canción sería el himno del Atleti. Este logro no es sólo mío, también de mi familia, de mis abuelos y del grupo que me rodea. Mis padres emigraron a Alaska y estoy aquí sentado por el esfuerzo de ellos, por el coraje y corazón que he aprendido del Atlético de Madrid. No es fácil llegar, salir de Alaska, jugar futbol, salir de Estados Unidos y estar aquí”.

Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, fue quien le dio la bienvenida al seleccionado nacional, resaltando que ya lo habían buscado desde el Mundial de Clubes.

“Tenemos apasionantes retos en Liga, Champions y Copa. Vargas es un prometedor centrocampista que añade su nombre a compatriotas que defendieron la camiseta con orgullo, como Luis García, Héctor Herrera o Javier Aguirre. Se identifica con nuestros valores. Desde pequeño, Obed se fijó en nuestra forma de luchar y crecer superando obstáculos”, destacó.

Por último, mencionó que Griezmann fue el primero en mandarle un mensaje para felicitarlo por su llegada al Atlético, resaltando que siempre lo ha visto como un ídolo y leyenda del equipo.

También subrayó que tiene muy claro que para jugar en un equipo de tanta importancia debe luchar por un lugar y demostrar por qué se fijaron en él.

“Competir en el Atlético para mí es una de las mejores ligas del mundo. Está cerca un Mundial, sería un sueño representar al país y es uno de los anhelos más grandes”, confirmó.