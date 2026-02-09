Sam Darnold y Kenneth Walker III festejan el triunfo de los Seahawks en el Super Bowl LX en Disneyland

Sam Darnold y Kenneth Walker III, quarterback y corredor de los Seahawks, respectivamente, festejaron en Disneyland la victoria de Seattle sobre los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL, el cual se llevó a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, casa de los San Francisco 49ers.

La visita de los jugadores de los Halcones Marinos coincidió con el 70 aniversario del parque de diversiones. El mariscal de campo y el MVP del Super Tazón LX recorrieron Main Street, U.S.A, a bordo de un carro alegórico con los colores y el logo de los Seahawks, junto a Mickey Mouse. Ambos estuvieron rodeados de aficionados que corearon sus nombres bajo un intenso sol.

The best place to celebrate a Super Bowl win is Disneyland! 🤩 pic.twitter.com/gvYBLJHsos — NFL (@NFL) February 9, 2026

“Gritar la frase ‘I’m going to Disneyland’ fue un sueño, pero estar aquí con Mickey Mouse y toda esta gente es algo que no puedo explicar”, aseguró emocionado Kenneth Walker III, quien en el Super Bowl LX se convirtió en el primer corredor en 28 años en ser el MVP del juego que define al campeón de la NFL.

¿Cuándo inició la tradición de que el campeón del Super Bowl celebra en Disneyland?

La tradición de que el MVP del Super Bowl participe en un desfile en Disneyland comenzó en 1987 y el primero en hacerlo fue Phil Simms, entonces quarterback de los New York Giants, quien fue el Jugador Más Valioso del Super Bowl XXI contra los Denver Broncos. Luego de ser cuestionado respecto a cómo celebraría, respondió con la icónica frase: “Me voy a Disneyland”.

Este acto se vio interrumpido en el 2021 a causa de la pandemia del coronavirus, que impidió a Tom Brady y Rob Gronkowski, asistir al icónico parque luego de que los Tampa Bay Buccaneers se impusieron a los Kansas City Chiefs en el Super Tazón LV.

Less than 24 hours after winning the Super Bowl, Sam Darnold and Kenneth Walker III are riding tea cups at @Disneyland 😂@DisneyParks pic.twitter.com/bxmK3k24IJ — ESPN (@espn) February 9, 2026

Los desfiles en Disneyland regresaron en el 2022 con Aaron Donald, Cooper Kupp y Matthew Stafford luego de que Los Angeles Rams se coronaron en el Super Bowl LVI.

Patrick Mahomes encabezó el recorrido como MVP de los Super Bowls LVII (2023) y LVIII (2024), y el año pasado el turno fue de Jalen Hurts, campeón con los Philadelphia Eagles y Jugador Más Valioso del Super Bowl LIX, en el que precisamente los de Pensilvania vencieron a Kansas City.

¿Dónde será el Super Bowl LXI?

El SoFi Stadium de Inglewood, California, recibirá el Super Bowl LXI de la NFL el 14 de febrero del 2027, cuando se conocerá al campeón de la NFL 2026.

Será el noveno Super Tazón que se lleve a cabo en el área metropolitana de Los Ángeles, y el segundo en la casa de Chargers y Rams, luego de que ahí se celebró el del 2022 entre los Rams y los Bengals.

