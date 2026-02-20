EU gana primer oro en patinaje desde el 2002

Alysa liu salta de alegría en el podio, ayer, tras conseguir el oro.

Se vivieron remontadas estadounidenses en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano Cortina 2026. Alysa Liu le dio a su país un oro olímpico en patinaje artístico femenil que no conseguía desde hace 24 años y rompió una mala racha.

Alysa Liu, de 20 años, realizó un programa libre casi impecable para superar a sus adversarias japonesas Kaori Sakamoto y Ami Nakai. Terminó con un récord personal de 226.79 puntos.

Nakai y Sakamoto cometieron cada una un error en una secuencia de combinación que sentenció su derrota.

El Dato: Jordan Stolz estaba sorprendido cuando vio como llegó a su fin su racha de medallas de oro. El chino Ning Zhongyan venció a Stolz en los 1,500 metros de velocidad.

Liu se había alejado del deporte después de los Juegos de Beijing 2022, sólo para protagonizar un notable regreso.

Fue la primera medalla de oro individual para una patinadora artística estadounidense desde 2002, cuando Sarah Hughes ganó en Salt Lake City.

Además, fue el segundo oro para Liu en estos Juegos Olímpicos de Invierno. Ayudó a las estadounidenses a ganar el título olímpico por equipos.

Kaori Sakamoto sumó 224.90 puntos para llevarse la plata. Nakai terminó en la tercera posición con 219.16 unidades.

Liu era tercera dos noches antes, cuando se realizó el programa corto, aunque se percibió que tenía al alcance el oro.

La selección femenil de hockey sobre hielo de Estados Unidos protagonizó una remontada para la historia, al vencer 2-1 en tiempo extra a Canadá y así conquistar la medalla de oro.

Abajo por 1-0, la capitana estadounidense Hilary Knight forzó el alargue al desviar el disparo de Laila Edwards con 2:04 minutos por jugarse en el tiempo regular y así definir a la ganadora.

Megan Keller anotó a los 4:07 minutos de la prórroga para darle a las estadounidenses su tercera medalla de oro olímpica en hockey.

Fue la séptima vez que las dos potencias se enfrentaron por el oro olímpico desde que el hockey femenil debutó en los Juegos de Nagano 1998. En la final de Beijing 2022, Canadá venció a las estadounidenses.

Los equipos jugaban 3 contra 3 en el tiempo extra, cuando Megan Keller se abrió paso por el costado izquierdo y venció a Claire Thompson. Al encarar la portería, Keller efectuó un tiro de revés que venció a Ann-Renee Desbiens.

Kristin O’Neill marcó un gol para las canadienses que jugaban en inferioridad numérica en el segundo periodo.

Más temprano, Alina Muller anotó en tiempo extra el gol que le dio a Suiza la medalla de bronce al vencer 2-1 a Suecia. El triunfo llegó 12 años después de que Muller marcó el gol decisivo que les dio a las suizas su primera medalla olímpica en hockey —un bronce en los Sochi 2014.

El esfuerzo final del patinador de velocidad Jordan Stolz no fue suficiente. El astro estadounidense se tuvo que conformar con la plata en los 1.500 metros, al quedarse sin la posibilidad de asegurar su tercer oro en los Juegos.

Ning Zhongyan, representante de China, ganó la carrera del jueves con un récord olímpico de 1 minuto, 41.98 segundos. Jordan Stolz, de 21 años, ganó medallas de oro en 500 y 1,000 metros en estos Juegos, pero en los 1,500 cruzó la meta 0,77 segundos después.

Mientras Jordan Stolz se deslizaba, con las manos sobre las rodillas, Ning Zhongyan alzó ambos brazos, enarbolando la bandera de su país y comenzó una vuelta de la victoria.

El neerlandés Kjeld Nuis, quien ganó los 1,500 en los dos Juegos Olímpicos anteriores, se llevó el bronce.

La campeona olímpica vigente Eileen Gu dejó atrás una caída durante su primera bajada y avanzó a la final del sábado en el halfpipe de esquí acrobático. Eileen Gu, de 22 años, nació en Estados Unidos y compite por China.

En su tercer truco durante el primer descenso en la competencia, golpeó el borde del halfpipe, lo que desprendió el esquí izquierdo y la hizo deslizarse hasta el fondo del recorrido.

Llegó a su segundo intento con toda la presión y esa bajada le dio 86.50 puntos, suficientes para ubicarse quinta entre las 12 esquiadoras que avanzaron a la final.

Estados Unidos y Canadá avanzaron a las semifinales de curling femenil.

Las estadounidenses, lideradas por Tabitha Peterson, vencieron 7-6 a Suiza en un partido que se fue a un end extra. Los equipos volverán a enfrentarse en las semifinales del viernes.

Peterson lanzó la piedra decisiva y sus compañeras barrieron hasta colocarla en posición, apenas más cerca del centro de la diana que la piedra suiza más próxima.