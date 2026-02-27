“Tenemos la inteligencia, fuerza y el mismo valor que cualquier hombre”

Cynthia Flores es una de las grandes exponentes que hay en muay thai

México tiene una gran historia en deportes de contacto, especialmente en boxeo y recientemente en Artes Marciales Mixtas, pero hay más disciplinas en donde peleadores buscan hacerse de un nombre. Cynthia Flores es una de las grandes exponentes que hay en muay thai, llevando la bandera tricolor a lo más alto y demostrando que las mujeres tienen “el mismo valor que cualquier hombre” para triunfar.

Cynthia Flores es, posiblemente, la peleadora de muay thai más famosa e importante en toda la historia del país. Sus campeonatos y currículum la avalan, pero el camino en un deporte históricamente dominado por hombres no ha sido sencillo. En entrevista exclusiva con La Razón, la capitalina habló sobre su fuerte mentalidad, que la convirtió en la primera mexicana en firmar y pelear en ONE Championship.

El Dato: La peleadora ha vivido por varios periodos en Tailandia. La experiencia entrenando y peleando en la capital mundial del muay thai la comparte en su academia.

“Tenemos la fuerza, la inteligencia y el mismo valor que cualquier hombre para cumplir nuestros sueños, metas y propósitos. Lo que sea lo puedes hacer siendo hombre o mujer. No permitan que nadie las detenga, que nadie las haga menos y que crean en sí mismas, que sean disciplinadas y que los sueños se cumplen”, comentó.

Nacida y criada en la Ciudad de México junto a cuatro hermanas, Flores desde muy pequeña forjó su carácter y autonomía, que le sirvió para competir con la élite del deporte en ONE, una de las empresas más importantes del mundo en deportes de contacto, con ligas de muay thai y de MMA en donde sólo participan lo mejor de lo mejor.

32 peleas profesionales tiene en su carrera en Muay Thai

Para un combatiente de striking el sueño es pelear en ONE. Para llegar ahí Cynthia Flores tuvo que acumular experiencia en los circuitos nacionales y fue hasta después de ganar el título de Budo Sento Championship (108 libras), el campeonato nacional de muay thai del Consejo Mundial de Boxeo y ser dos veces monarca de Triumphant Combat Sports que logró llegar a la empresa con sede en Singapur.

Firmar con ONE “es el resultado de todos los logros en mi carrera. Este año gané dos cinturones e hicieron mucho ruido. La promotora me buscó y es algo que deseaba demasiado. Trabajé mucho para llegar, sentí mariposas en el estómago. También sentí compromiso porque quería hacer un buen papel por ser la primera mujer mexicana y demostrar que como mujeres también podemos destacar mucho en este arte marcial. Es un sueño cumplido”.

7 de marzo debutó Flores con su liga Deadly Fight League

Flores debutó en corto aviso en la empresa el 11 de julio del 2025 en el evento ONE Fight Night 33 ante la polaca Martyna Dominczak. En su segunda pelea se midió a la tailandesa Tangtang Sor Dechapan el 3 de octubre del mismo año. Lastimosamente la mexicana cayó en ambas ocasiones por decisión unánime, pero las derrotas no definen su carrera, pues sabe que lo que haga inspira a miles de personas.

“Quiero abrir todavía más puertas. El trabajo no está cumplido, quiero hacer más cosas. Me siento muy agradecida por la gente. He perdido y he ganado, pero nunca me he rendido porque creen en mí. Eso hace que me pare el otro día y diga: ‘Lo voy a volver a intentar’”, dijo la peleadora de la Ciudad de México.

Sin duda, es el presente del muay thai en México y será el futuro, porque tiene a su mando la academia Deadly Fighters, en donde entrena a jóvenes de todas las edades e incluso a peleadores profesionales. Además recientemente lanzó Deadly Fight League, una liga de muay thai en la CDMX que tiene el sábado 7 de marzo su primer evento.

Su labor en la difusión del deporte la tienen como la exponente más reconocida de México, pero sueña que su recorrido profesional sirva de guía para las nuevas generaciones y que más peleadores tengan la oportunidad de llegar a las grandes empresas internacionales.

“Estamos dejando las puertas abiertas para más mexicanos. Me siento muy agradecida con la gente del país y con la que me conoce por los campamentos. El apoyo es principalmente de México, pero también recibo apoyo de muchos latinos que me motiva mucho a seguir construyendo cosas”, dijo.

LA PELEADORA recibió a La Razón en su academia para la entrevista. Fotos›Alejandro Ayala ›La Razón

Para terminar, Cynthia Flores reiteró el agradecimiento para todos los aficionados que siguen de cerca su carrera. Además recordó los esfuerzos que ha tenido que hacer en su vida, viniendo de un entorno en donde el dinero no sobraba. Sin embargo, todo ha valido la pena para estar orgullosa de ella misma.

“A veces uno no se da cuenta porque al final cada cosa que he hecho lo hice sin querer nada a cambio. Cuando volteas y ves que la gente te lo reconoce es como de: ‘Wow’. En verdad es algo que me gusta, me motiva saber que los sueños se cumplen, porque yo no vengo de una familia de dinero, todo me ha costado, cada centavo. Pero estoy muy feliz por la niña Cynthia que debe decir: ‘Me siento orgullosa de ti’”, finalizó.

Cynthia Flores

Altura: 1,57 m

País: México

Edad: 30 años

Peso: 108 libras

Debut profesional: 18 años

Profesora: Deadly Fighters

Peleadora en: ONE Championship